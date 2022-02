Több olvasónk is érdeklődött arról, hogy mikor jelenik meg ismét a népszerű Kerteljünk! című rovatunk. Örömmel jelentjük, hogy hamarosan jelentkezünk az idei első összeállításunkkal, amelyben ezúttal is állandó kertészeti tanácsadónk, Nagy Szabolcs lát el bennünket időszerű ötletekkel, javas­latokkal.

– A hamu valójában nem más, mint növényi anyagok elégésekor visszamaradó ásványos alkotórész – felelte a szakember.

A növények hamuja nagyobb részben káliumból, magnéziumból, kalcium-oxidból, kénsavból, foszforsavból, vasból és klórból áll. Egy fa elégetésekor a keletkező hamu számos értékes ásványi sót tartalmaz, emellett viszont erősen lúgos, hiszen 10–13 közé esik a pH-értéke.

A lúgnak pedig köztudottan tisztító, de egyben maró hatása is van! Ebből következik az, hogy mértékletesen fel lehet használni az ilyen hamut. Mivel kiváló mész- és káliumforrás is a kertünk számára, ezért jól hasznosítják a növényeink. Ebben az esetben vékony rétegben kell elszórni a kertben, vagy a komposztra öntsük rá a hamut. Ez utóbbi a célszerűbb, mert a hosszabb folyamat alatt oldódnak a lúgok és a különböző sók. Azért is kell vigyázni, óvatosan bánni a hamuval, mert nagyobb mennyiségben a kertben található növényeket megperzselheti, s akár ki is pusztíthatja azokat – fűzte hozzá Nagy Szabolcs.

Állandó tanácsadónk kifejtette továbbá, a fahamuban található sók jelentős mértékben segítenek a különféle kártevők gyérítésében is.

Megfelelő megoldás lehet például a meztelen-házatlan csigák, illetve egyéb gerinctelen puhatestűek ellen. Mivel a hamu lúgos, a segítségével módosítani tudjuk a talaj pH-értékét, vagyis csökkenteni lehet a föld savasságát.

Lényeges szempont ugyanakkor, hogy semmiképpen ne használjuk a kifejezetten savas közeget kedvelő növényeink közvetlen közelében! A tapasztalatok szerint a kertben és a ház körül igencsak praktikus lehet a hamu például a kerti hangyák ellen. Tegyünk belőle a hangyabolyra, s a hatás nem marad el. Érdemes a pincék, sufnik sarkaiba is szórni kisebb kupacokat belőle, ugyanis elűzi az egereket, a patkányokat és a csótányokat.

Nagyon fontos megjegyezni azt is, hogy a szénből származó hamut ne használjuk! Ez ugyanis toxinokat – mérgeket – tartalmaz.