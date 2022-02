A fenntarthatóság fogalma olyan fejlődési folyamatot jelöl, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét szükségleteik kielégítésére. Ma már megkerülhetetlen elemei többek között az energiahatékonyság, a kibocsátáscsökkentés, a víztakarékosság, a hulladékok újrahasznosítása, a környezettudatos életmód. A fenntartható idegenforgalom figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, a turisták, az iparág, a környezet és a befogadó közösségek igényeit.

2020 elején indult VET in SET elnevezésű projektben a gyöngyösi Károly Róbert Campus és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola is részt vett spanyol és portugál partnerekkel, amelyek jórészt vendéglátáshoz, idegenforgalomhoz kapcsolódó középiskolák voltak.

Dr. Bujdosó Zoltán, a campus főigazgatója arról beszélt lapunknak, hogy a projekt lényege a felsőoktatási szakképzés fenntartható turizmushoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása volt.

– A cél az volt – részletezte dr. Bujdosó Zoltán –, hogy szélesítsük a középiskolás diákok szemléletmódját, szakmai és nyelvtudását, továbbá, ismerjék meg a világot, szélesítsük intézményeink nemzetközi kapcsolatait. Sajnos a Covid közbeszólt, a tervezetthez képest a program több elemét csak online módon tudtunk megvalósítani. Ezzel együtt a campusunk dolgozói elkészítettek egy, a fenntartható turizmusról szóló oktatási tananyagot, amelyet a 13–14. évfolyamosok nyelvére szabtunk magyarul, angolul, spanyolul és portugálul. Ezt a kurzust e-learning formában megtanulták a résztvevők. Erre épülve vettek részt a diákok egy kéthetes spanyolországi gyakorlaton. A megszerzett ismereteket spanyol kistelepüléseken, a helyiekkel együttműködve a gyakorlatban is megtapasztalhatták, és ennek során maguk is kidolgoztak saját projekteket. Nagyon jó gyöngyösi együttműködésről tett tanúbizonyságot az elmúlt két év, és külön öröm, hogy a középiskolás korosztályt is be tudtuk vonni a munkába. Így talán többen választják a turisztikai szakmát, vagy a felsőoktatásban történő továbbtanulást – fogalmazott a főigazgató.

A gyöngyösi középiskola részéről a programban részt vevő Borbélyné Remes Zsuzsa tanárnő kiemelte, hogy nem tankönyvet írtak, hanem egy modern, innovatív, digitális tananyagot hoztak létre, ami a szakképző tanároknak, illetve a diákoknak is segítséget nyújt.

– A középiskolás tanulók által is elvégezhető kurzus lett a végeredmény – mondta Borbélyné Remes Zsuzsa. – A fenntartható turizmussal kapcsolatos pozitív példákat igyekeztünk megtalálni, de a negatívakat is megvizsgáltuk.

Célja volt a projektnek az is, hogy turisztikai tanulmányokat folytató középiskolásokat felkészítsünk a témakörben egy külföldi szakmai gyakorlatra

Ennek két hete során a spanyolországi Valenciától egy délre fekvő kisvárosban helyi szakképző partneriskolák tanulóival és portugál diákokkal együttműködve folyt a gyakorlat. Elméleti kérdések is szóba kerültek, de a résztvevők kipróbálhatták az idegenvezetést is. Nagyon népszerű turisztikai látványosság ott a helyi barlang, a fenntarthatósági szempontok ismertetésével kellett a diákoknak kalauzolni a látogatóknak. A nyelvtudás fejlesztése érdekében a tanulóknak nemzetközi párokban, önállóan kellett összeállítani az idegenvezetés anyagát – összegezte a tanárnő.

Borbélyné Remes Zsuzsa hangsúlyozta, hogy a tananyag az egész világon elérhető az interneten a VET in SET kereső kifejezés használatával

A weboldal ingyenes, az elsajátított tananyag után a mindenki által kitölthető teszt végül értékelést is tartalmaz. A kurzus szintje kicsit magasabb a középiskolainál, így egyetemi hallgatóknak is hasznos lehet a témakörben. Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda, a gyöngyösi középiskola igazgatója kiemelte, hogy rendkívül értékes törekvésnek tartotta kezdettől fogva a programot, ezért az intézmény maximálisan támogatta azt a kitűzött célok megvalósításában.