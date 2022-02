– Garamszegi István, az Egri Erdészet egykori vezetője, már évtizedekkel ezelőtt felismerte a madárvédelmi odútelep jelentőségét, mely az erdő immunrendszerére pozitív hatást gyakorol. Az erdészet területén közel száz mesterséges odú kihelyezését szorgalmazta, s kollégái folytatják munkáját, melynek jóvoltából új „lakótelep” jött létre – közölte Vigh Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetője.

Középkorú faegyedekből álló erdőállományok alakultak ki a Bükkben és a Mátrában, a nagy területű tarvágások miatt, de ezek kevesebb természetes odúval rendelkeznek, mint az idősebb fák. Azért is szükséges a mesterséges otthonok kialakítása, hogy búvó- és fészkelőhelyként szolgálhassanak a madaraknak, s ezek évente akár többször is itt nevelhessék fel fiókáikat. Az üregekben főként cinege, légykapó, csuszka fajok találnak otthont, melyek – többek közt az erdőt és a makkot károsító rovarfajok hernyóinak elfogyasztásával – pozitív hatást gyakorolnak az erdő vitalitására. Előfordulhat, hogy néha pelék, mókusok, darazsak is beköltöznek az odúba.

Vigh Ilona szerint bárki készíthet a madaraknak házikókat, akár a lakókörnyezetében is. A helyes odúkihelyezés fontos, hogy a csicsergők igazi otthonra találjanak bennük. Városi környezetben lévő fákra és épületekre is érdemes kirakni, figyelve arra, hogy az két-nyolc méter közötti magasságban helyezkedjen el. A nyíláson keresztül nem fújhat be a szél és nem eshet be az eső, illetve az új otthon tetejéről a víznek könnyen kell lefolynia.

Az Egererdő Zrt. múlt évben a Mátrában hozott létre új odútelepet, melynek ellenőrzése, a benne lévő költések felmérése, az odúk tisztítása hamarosan kezdetét veszi. Az erdőgazdaság múlt év tavaszán 60 ilyen üreget helyezett el erdei iskolákba, egri iskola és óvoda udvarára. Ezek közül többen már nyáron lehetett látni megtelepedő madarakat, a gyerekek nagy örömére.

A koordinátákat rögzítettük, így a térképen tudjuk szemléltetni, hogy hol vannak felhelyezve az odúk. A későbbiekben az ellenőrzéseket így egyszerűbb lesz elvégezni, s ez nem utolsósorban az adatrögzítés miatt is fontos. Jövőre egy újabb mesterséges „lakótelep” létrehozása is tervben van egy egri erdőben, illetve a Mátrai odútelepet is bővíteni szeretnénk – mondta Vigh Ilona.