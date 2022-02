Mirkóczki Ádám polgármester a múlt heti közgyűlésen azt mondta, a képviselők ellehetetlenítik a munkát, majd ezt követően közösségi oldalán adott hangot véleményének. Az ülésen nem szavazták meg a polgármester személyi javaslatait a márciusban életbe lépő új bizottsági struktúrához, ezért élesen kritizálta Berecz Mátyás képviselőt, aki az ellenzéki összefogás jelöltje az országgyűlési választásokon az egri kerületben, illetve Mirkóczki Zita tanácsnokot (MSZP), dr. Pápai Ákos képviselőt (Mi Hazánk), aki szintén indul a választókerületben jelöltként, illetve Oroján Sándort is, a Fidesz frakcióvezetőjét.

– Se programjuk, se ötletük, se valódi javaslatuk soha semmiről nincs, és az elmúlt két évben sem volt. A szövetség létezésére ellenben nem is kell egyértelműbb bizonyíték, mint az, hogy a felek a közgyűlés alatt végig sms-ben egyeztetnek a következő lépésről, módosító indítványokat írnak és adnak egymásnak kézről kézre, vagy hogy már a látszatra sem ügyelve elvonulnak és külön teremben egyeztetnek a városvezetés elleni következő lépésükről – írta közösségi oldalán Mirkóczki Ádám.

– Mirkóczki Ádám fejében komoly gondok vannak. Sokszor azt is megszólja, ha látja, hogy üzenetet kapunk az ülések alatt, egyeztetést sejt, miközben a polgárok írnak, akik nyomon követik élőben az eseményeket. Talán az alkalmatlanság szülte paranoia mondat vele ilyen ostobaságokat. Ami most történik a közgyűlésben, az a politikájának eredménye. Jó lenne, ha nemcsak beszélne Eger érdekéről, hanem végre megtanulná, ez mit is jelent – fogalmazott dr. Pápai Ákos, aki már múlt pénteken elmondta, szerinte nyilvánvaló a városvezetés és Mirkóczki Ádám polgármester támogatottsága három emberre szűkült. A többség nem ­támogatta az indítványát. Hosszú távon úgy gondolja, három opció marad, a közgyűlés feloszlatja magát, vagy a polgármester lemond, esetleg a már ismert jogsértései miatt a közgyűlés bíróságon szünteti meg mandátumát.

A polgármester és Berecz Mátyás nem tartják fontosnak a képviselőket

Oroján Sándor szerint a Fidesz–KDNP-frakció eddig is partner volt minden város érdekét szolgáló előterjesztés megszavazásában, függetlenül attól, hogy épp a polgármester vagy más baloldali képviselő szavaz-e velük.

– Számos konstruktív indítványunk volt, elég csak a Start Eger Programra, a költségvetési javaslatainkra gondolni, vagy épp a most megszavazott térfigyelőkamera-rendszer fejlesztésére, amit pont a polgármester nem szavazott meg. Az egyeztetések az elmúlt két évben folyamatosak voltak, legutóbb épp a városházán tartottunk az összes képviselővel az alapokmányról. Az sem meglepő, hogy egyes ügyekben a polgármesterrel, gyakrabban az alpolgármesterekkel vagy más képviselőkkel beszélünk telefonon – nem azért, mert jólesik, hanem mert a város ügyei miatt muszáj – emelte ki. Hozzátette, sajnos a polgármester egyetlen személyes egyeztetésen sem vett részt eddig, ami szerinte jól jelzi a hozzáállását a többi képviselőhöz.

– Berecz Mátyás a másik olyan politikus a városban, akivel képtelenség leülni. A DK jelöltjével, aki alpolgármesterként volt felelőse a területnek, többször én magam kezdeményeztem egyeztetést a körzetemben felújításra váró Lenkey-ház kapcsán, de egyszer sem volt hajlandó időpontot biztosítani. Szomorú, hogy a polgármester és Berecz Mátyás ennyire tartják fontosnak a többi képviselőt és a város ügyeit. Előbbi megszólalásaiból az látszik, hogy lassan észreveszi, a tábora szétesett, az egyszemélyes döntések pedig közgyűlési támogatás híján nem működnek. Nincs min csodálkozni, hiszen Mirkóczki Ádám minden szövetségesét elárulta, ennek pedig előbb-utóbb megvan a következménye – húzta alá.

Mirkóczki Zita: paranoid kitaláció

Mirkóczki Zita rámutatott, a polgármester posztja egyetlen mondattal sem utal arra, hogy valójában mi történt az ülésen.

– Amikor túl sokan jönnek szembe az autópályán, egészséges lelkületű emberben legalább felvetődik a kétely, hogy ő megy rossz irányba. Amikor egy közgyűlésen majd’ mindenki leszavaz valamit, akkor lehet, hogy az egy rossz előterjesztés. Ha egy polgármester „bandának” nevezi azokat a képviselőket, akik ugyanúgy a választókat képviselik, mint ő, az őt minősíti – emelte ki. Hozzátette, köztudomású, hogy 2019-ben a tanácsnok asszony volt az egyik motorja az ellenzéki együttműködésnek.

– Nem volt kicsi a szerepem abban, hogy Egerben sikerült leváltani a Fideszt. Az elkötelezettségem azóta semmit nem változott. Továbbra is lendületesen dolgozom a kormányváltásért. Mindent megteszek azért, hogy az előválasztás győztese, Berecz Mátyás április 3-án legyőzze a Fidesz jelöltjét, Pajtók Gábort, e fontos mandátum elnyerésével hozzájáruljon az egységes ellenzék győzelméhez. Sajnálom, hogy Mirkóczki Ádám – aki az ellenzéki szavazóknak köszönhetően lett polgármester – a kezdeti „pártsemlegesség” után most ott tart, hogy minden fórumon szidalmazza, ellehetetleníti az ellenzék közös jelöltjét. Lényegében nyíltan a Fidesz jelöltje mellett kampányol – osztotta meg portálunkkal Mirkóczki Zita. – A többi paranoid kitaláció az egészségügyre tartozik. Az, hogy egy képviselő szóba áll egy más párthoz tartozóval, nem jelenti azt, hogy együttműködik vele vagy összeesküvést sző. Egyszerűen csak emberi módon viselkedik, egy normális országban nemcsak természetes, de elvárható is ez – mondta. Hozzátette, az Egységben a Városért Egyesület közleményében már részletesen leírta, mi is történt a múlt heti ülésen.

Berecz Mátyás szűkszavúan reagált, úgy tűnik, csupán marketingfogásnak gondolja a polgármester bírálatát

– Sajnálatos, hogy nem sikerült dönteni az új bizottsági struktúra személyi kérdéseiről. Erről a következő hetekben mindenképpen egyeztetni kell, és akkor a soron következő közgyűlésen még időben lehet szavazni róla. Úgy, ahogy eddig is, az egri polgárok érdekében szeretnék eljárni, ezenfelül a választókörzet fejlesztésével kívánok foglalkozni. Minden más, az egri közéletben felmerülő, parttalan politikai vitában nem szeretnék részt venni, csak a választókerület jóléte érdekel – fogalmazott.