Nem elég a tv és a számítógép előtt ülve borzadni és nézni a háborús képeket, olvasni a beszámolókat. Azokon kell segíteni, akik biztonságot keresve menekítik családjaikat. Megyénkben is számos településen megmozdultak, gyűjtőpontokat hoztak létre.

Ha valaki segíteni szeretne, érdemes tudnia, miként, milyen szervezeteken keresztül jut el leghatékonyabban adománya a rászorulókhoz. Az alábbiakban ezeket próbáltuk összegyűjteni.

Az Egri Karitász Központ is bekapcsolódott a háborús menekültek támogatásába. Árvai Ferenc igazgató tájékoztatása szerint matracokat szállítottak ideiglenes befogadó központoknak. Eger városban az önkormányzattal együttműködve szervezik az adománygyűjtést. Tiszabecsen a Karitász Bázist támogatják adományokkal és jelenléti munkával. Plébániai gyűjtési akciók szervezésével, szálláshely felajánlások koordinálásával.

A karitász csoportoknál és a az Egyházközségekben összegyűjtött adományokról jelzést kérnek, s akár el is juttatják/szállítják, vagy oda irányítják, ahol a legnagyobb szükség van rá. E-mail címük: [email protected]

A Pétervásárai Szent Márton Karitász csoport is gyűjtést szervez a Kárpátaljai Karitász csoportnak. A Ivádi Önkormányzat egyeztetve a Pétervásárai plébániával, tájékoztatja az Ivádi lakosokat, hogy a hivatalban és a Hedvig sörözőben, a héten minden nap reggel nyolctól délig gyűjtik az adományokat, amit eljuttatnak Pétervásárára.

Recsken is gyűjtenek

Recsken a Recskért Hórukk Egyesület vezetője, Vass Imre Zsolt arról tájékoztatta portálunkat, hogy célzott gyűjtésbe kezdtek. Felvették a kapcsolatot testvértelepülésükkel, a kárpátaljai Rafajnaújfaluval, s velük egyeztetve gyűjtik a legszükségesebb dolgokat. Konzervekre, fél literes ásványvízre, női higiénés eszközökre, pelenkára, tisztálkodási szerekre, takaróra, plédre, hálózsákra, maszkokra, vitaminokra, WC-papírra, csokoládéra, csomagolt pékárura van szükség. Ezek gyűjtése folyamatos az egyesület Kossuth út 143. szám alatti épületében délután négytől hatig, illetve a polgármesteri hivatalban. Kedden hajnalban indulnak Barabásra, ahol önkéntesként segítenek a menekültek fogadásában. A községben szállást is tudnak biztosítani néhány családnak. A részleteket most egyeztetik.

Csomagos szalámit, vajat, csomagolt sajtot, fél literes literes ásványvizet, kis dobozos üdítőt, wc papírt, papír zsebkendőt, nápolyit, kekszet, kis csokikat, fogkrémet, fogkefét, fertőtlenítőt, popsi törlőt, bébi ételeket, női egészségügyi csomagot, banánt, almát várnak. Segítőik helyben készítik a szendvicseket és osztják szét az adományokat. Egész nap ott tartózkodnak, autóval, négyesével viszik két városba azokat, akik szeretnének tovább menni. Tartós élelmiszer adományok gyűjtésébe is kezdtek. Várják az élelmiszereket - burgonya, zöldségek, konzervek, liszt, cukor, rizs, tészta. Kutya, macska eledelre is szükség van, mert sokan a kedvenceiket is menekítik!

Gyöngyösön is várják az adományokat

Gyöngyös a háború kitörése után azonnal a segítségéről biztosította az ukrajnai Munkácsi járást, amely 2016 óta testvérterülete az önkormányzatnak, tájékoztatott a polgármesteri hivatal. Hiesz György polgármester levélben kereste meg az ottani járási hivatal vezetőjét, és egyebek mellett a mátrafüredi ifjúsági táborban rászoruló gyermekek elhelyezésében ajánlotta fel Gyöngyös segítségét, de kész egyéb módon is a Munkácsi járás számára támogatást nyújtani. A tábort üzemeltető Sportfólió Kft. vezetője, Juhász Péter arról tájékoztatott, hogy már érkeztek menekültek hozzájuk.

Hétfőn reggelre már tizenegy Ukrajnából érkezettet szállásoltunk el. A tábor befogadóképessége 45-49 személy, de azt tudni kell róla, hogy alapvetően nyáron üzemel. Ez azért lényeges, mert két olyan egységünk van, ahol hőtárolós villanykályha van, illetve tudunk még villanytűzhellyel fűteni. A jelen pillanatban megnyitott szárnyban két fürdőszoba, két illemhely, konyha és dupla, fülkés hálóhelyiségek vannak. Közvetlenül mellette van még egy olyan másik egység, ahol plusz nyolc-kilenc embert tudunk elszállásolni. Egy másik részben további tíz-tizenkét embert tudunk elhelyezni. Ott szintén saját fürdőszoba és kis konyha van. Ágyneműket, takarókat, plédeket tudunk adni. A főzésre van lehetőség, de az alapanyagok biztosításához kérjük, aki teheti, segítsen a felajánlásával – emelte ki Juhász Péter.

Pifkó Tamás, a városháza szóvivője hétfőn reggel arról beszélt a Heolnak, hogy a nap folyamán valószínűleg újabb menedékkérők érkeznek a mátrafüredi táborba, számuk egyelőre nem végleges.

Folyamatosan nyílnak a gyűjtőhelyek is a térségben. Horváth László országgyűlési képviselő arról adott hírt, a Fidesz és a KDNP adománygyűjtést szervez Gyöngyösön a Hanisz tér 2. szám alatt, hetente hétfőtől-szombatig 9 és 16 óra között. Tárgyi felajánlásokat, tartós élelmiszert, higiénés eszközöket várnak, melyeket a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek adnak át. A honatya arról is tájékoztat, hogy aki pénzbeli felajánlással kíván segíteni, azt az Ökumenikus Segélyszervezet holnapján teheti meg.

Hatvanban is szervezkednek

Hatvan polgármestere Horváth Richárd arról tájékoztatott, döntést hoztak arról, hogy az Ukrajnában kialakult hadi állapotra tekintettel testvérvárosuk, Beregszász megsegítésére 3,5 tonna humanitárius adományt juttatnak el.

Szintén Hatvanban a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány adománygyűjtést szervez a Kárpátaljai Magyarok számára.

Hatvanban a volt Cukorgyár területén (Radnóti tér 2), 2022. március 4-én, pénteken.

Anyagi támogatásokat a következő számlára lehet felajánlani:

Kedvezményezett: Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány

Számlaszám: 62100119-14995370 (Centrál Takarékszövetkezet)

Közleménybe kérjük feltüntetni: "Kárpátalja"

Hevesen a Művelődési Központban (Erkel Ferenc u.1.) február 28 és március 4. között várják az adományokat.

Kerecsendről szerdán indulnak útnak helyi civilek egy autóval, megpakolva adományokkal.

A cél Beregsurány. Ha a környéken valaki nem tudja leadni adományát a hozzá közeli gyűjtőpontra, segítenek eljuttatni - Szurdokpüspöki - Kerecsend- Eger vonalról. A szállítmányban tartós élelmiszer, bébi étel, tisztalkodó szerek, egészségügyi betét betétek, pelenka, popsitöprlő, takaró, pléd, hálózsák, ruhák szerepelnek. Természetesen konzultálnak a helyi erőkkel, egyeztetnek, hogy minél hatékonyabban tudjanak segíteni - tette közzé Elek Csonka Izabella a Facebookon.

Számos településen sorra alakulnak a civil gyűjtőpontok.

Nagytályán Juhászné Horváth Gabriella jelezte, hogy gyűjtésbe kezdtek. A Baptista Szeretetszolgálat vasárnap délután felállította sátrát a Tiszabecsi határátkelőnél, hogy közvetlen segítséget tudjon nyújtani az érkezőknek. Folyamatosan egyeztetnek a már határon dolgozó segítő szervezetekkel. Információik szerint Tiszabecsen sok gyermeket szállásoltak el. Itt gyerekruhára, cipőre is szükség van 1-10 éves korig. Műanyag poharakra, pelenkára, és vény nélkül kapható gyógyszerekre, vitaminokra, köhögés-és lázcsillapítóra is nagy szükség van.

Bükkszenterzsébeten az ukrajnai gyerekek és családok megsegítésére március 3-ig szerveznek gyűjtést, s várják az adományokat az Aprócska Gyerekházba. Itt is a fentiekben felsorolt holmikat várnak.

Dr. Voith László Egerből magánemberként tette közzé az alábbi felhívást: - Segélyszállítmányt fogok vinni a Beregsurányi határátkelőhöz. A beszámolók és a hírek alapján úgy érzem, kötelességem segíteni a valódi menekülteken. Én kétszázezer forint értékben fogok tartós élelmiszert, tisztálkodási cikkeket és egyéb, a mindennapokhoz nélkülözhetetlen dolgokat vinni egy kisteher szállítóval. Az én adományaimon kívül még sok hely lesz benne. Aki úgy érzi, hogy segítene, kérem jelezze, kedden délután három órakor indulok. Addig két helyszínre lehet vinni az adományokat, a Tűzoltó tér 1 szám alá, illetve a az Autómentő Kamionmentő Eger telephelye. Másik lehetőség pedig, hogy útközben is meg tudok állni felvenni Eger-Beregsurány útvonalon! - írta.

Hétfőtől indult a gyűjtés az ukrajnai háború károsultjainak részére Abasáron, Markazon és Ludason is. Mindenütt főzés nélkül fogyasztható tartós élelmiszert, például konzerveket, tejet, palackos vizet, tartós kenyeret, készételeket, illetve tisztálkodási szereket, szappant, wc papírt, női higiéniai szereket, pelenkát, továbbá tisztító, fertőtlenítő szereket várnak.

Egerszalók is csatlakozik a humanitárius akcióhozAz ukrajnai segítségre szoruló embertársaink és az onnan menekültek megsegítésére elsősorban tartós élelmiszerekre van szükség. (pl. konzervek, keksz, ivóvíz, stb.), de tisztálkodási és tisztítószereket, pelenkát, bébiételt, vény nélküli gyógyszereket, intimbetétet, láz- és köhögéscsillapítót, takarókat és ágyneműt gyűjtünk a Faluházban. Az összegyűjtött adományokat szervezetten szállítjuk a háború civil áldozatainak. Adományaikat hétköznap 9.oo-16.oo óráig adhatják le a Faluházban – tájékoztattak a Facebookon.

A legegyszerűbben úgy tudunk segíteni, ha azoknak adunk pénzt és eszközöket, akik már profik ezek megszervezésében. Nekik van tapasztalatuk, kiépített hálózatuk, működő rendszerük.

Gyorssegélyt indít és az ukrajnai válsághelyzetben különösen is azok mellé áll a Katolikus Karitász, akik a legkiszolgáltatottabbak. A menekültek ellátására készíti fel kelet-magyarországi logisztikai központját és önkéntes csoportjait a segélyszervezet. Folyamatos kapcsolatban van a Caritas Ukrajna vezetőivel, akik már 2014. óta támogatják a kelet-ukrajnai háború áldozatait.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Ukrajnában kialakult válsághelyzetre tekintettel meghirdetett humanitárius akcióinak támogatására gyűjtést indított, aki segíteni szeretne, az adomanyozz.hu oldalon online átutalással, vagy a 1350-es adományvonal hívásával megteheti. Aki egyéb felajánlást tenne, vagy kapcsolatba szeretne lépni a Szeretetszolgálat illetékeseivel, a [email protected] e-mail címre írhat.

Él az 1356-os adományvonal is.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászi központjuk mellett Lembergben is koordinációs központot hozott létre. Folyamatosan kapcsolatban vannak a kelet- és közép-ukrajnai partnerszervezeteikkel, így a szükséges biztonsági feltételek mellett az ország többi régiójában is végre tudnak hajtani humanitárius akciókat – írta az Ökomenikus Segélyszervezet. A szervezetnek honlapjukon keresztül lehet adományt küldeni, akár egyszer- vagy rendszeres adomány formájában.

Adománygyűjtést hirdetett a Magyar Vöröskereszt is, a 1359-es vonalat lehet hívni e célból, vagy utalni a 10405004-00026548-00000009-es számlaszámra. A közleménybe írjuk bele: humanitárius válság.

A Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) Facebook-csoportnak hétfő reggelre több mint kilencvenzer ezer tagja volt. Itt segítséget nyújthatnak és kérhetnek az emberek. Jelenleg kizárólag segítségkérő posztokat tudnak megosztani, így irányítottabban látható, kinek van szüksége a segítségetekre, mit tudtok belőle vállalni, ezt pedig célzottan nekik kommentben ajánlhatjátok fel - hívják fel a figyelmet az oldalon. Az önkéntes munkával kapcsolatban egy táblázatban tüntették fel a fogadó szervezeteket. A gyűjtőpontokkal kapcsolatban is készül táblázat, kérik, hogy ebben keressék majd meg, ami a segítők számára megfelelő.

Minden egyéb hírt, segítségkérést, adománygyűjtést csak hivatalos forrásból, a hivatalos szervezetek segítségével, velük egyeztetve osztanak meg. Magyarországon belüli szállításban, fuvarozásban segítenek, vagy ingatlanjaikat ajánlják fel az Ukrajnából érkezőknek.

Szombattól hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal is, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást. Ezenkívül egy számlát is nyitott a kormány az adományoknak.

Dr. Pajtók Gábor Facebook-oldalán számolt be, hogy ők is gyűjtik az adományokat. – A tárgyi felajánlásokat az Egri Polgárok Házában gyűjtjük, majd eljuttatjuk az Ökumenikus Segélyszervezet részére – írta.

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő is Facebookon számolt be a gyűjtésről, mint írta a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány adománygyűjtést szervez a háború sújtotta Kárpátaljai Magyarok számára. A posztban megtalálhatók az időpontok és helyszínek is.

Tarnazsadány is segít

Koczka Ferenc, Tarnazsadány polgármestere tájékoztatott, hogy képviselőivel egyeztetve három dologban fog segíteni a jelenlegi

Orosz-Ukrán helyzetet figyelve a háború elől menekülő emberek megsegítésére. Az önkormányzat egyik raktárában létrehoznak egy kis adománygyűjtő pontot, ahová március 1-től várják az adományokat, melyeket továbbítani szeretnénk a nagy gyűjtőpontokra!

1. Az adomány befogadását Marika Nyikolajeva -bevonásával szervezik, aki Tarnazsadányban élő Kárpátaljai Magyar!

2. Marika Nyikolajeva családját hazahozzák Ukrajnából Tarnazsadányba, megmentve őket a háború elől!

A polgármester személyesen megy el értük a képviselőkkel.

3. Létrehoznak egy családbefogadó központot a régi ABC épületében és más önkormányzati épületben, valamint egyeztetnek magánszemélyek felajánlásával kapcsolatban is.

Balogh Zsuzsanna felajánlotta testvére lakóházát egy család számára.

Ha információja van további lehetőségekről a [email protected] jelezheti.