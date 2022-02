– Minden döntésünket érzelmi alapon hozzuk meg – emelte ki Sohonyai Edit ifjúsági regényíró. Elmondta, külföldön bevált szokás, hogy üzleti tárgyalásokra viselkedéskutatókat is delegálnak, akik könnyedén értelmezik a tárgyaló felek gesztusait. Ezek nagyban befolyásolnak akár egy üzleti megállapodást is, de a fiatalok párválasztása során is hasznos, ha tisztában vannak a másik által közvetített jelekkel.

Vidám hangulatú, humoros előadást tartott diákoknak Sohonyai Edit kedden a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. A kamaszkor szépségeit és problémáit, a testnyelvi gesztusok fontosságát is bemutatta az írónő. Kiderült, mindössze három másodperc, de maximum négy perc elegendő, hogy legyen egy alapbenyomásunk a másik félről, s ezt nem csak a kimondott szavak, hanem a testnyelvi viselkedések határozzák meg.

Az előadásra érkeztek tanulók az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetből és a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégiumból.