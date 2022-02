A község kisgyerekes családjait vonták be a községi farsangba Mónosbélben. Hét közben online bemutatón várták az ötletes jelmezeket, szombaton pedig meg is jutalmazták a rendőrnek, póknak, pingvinnek, hercegnőnek és sok minden másnak öltözött gyerekeket. Varga Sándorné polgármester az ajándékok sorsolásakor elmondta, huszonkét jelmezes vett részt az idei kiírásban. Ugyancsak sorsolással kiválasztották a farsangi királyt és királynőt, valamint a bohócot is.

Az önkormányzat által kiírt fánkversenyre ezúttal négy nevezés érkezett, a zsűri Zagyva Viktória csörögefánkját találta a legfinomabbnak, megelőzve Halkó Ágnes, Félixné Miklósi Anita, Koósné Balogh Gabriella édességeit. A gyerekek ezután megkóstolhatták a versenyző süteményeket, és jóllakhattak a szervezők készítette fánkokkal is.

A mulatságot a tél elbúcsúztatása tette teljessé, a tavasziassá váló időjárásban előbb körbetáncolták, majd elégették a kiszebábot. Vele pedig minden bajt, gondot is, hogy a tél már ne térhessen vissza.