– Miként kezdődött a 2022-es esztendő?

– Mondhatom úgy, hogy reményteljes év elé nézünk. A képviselő-testületünk egy hete ülésezett és elfogadta az idei költségvetést, ami 640 millió forint körüli összegről szól. Több folyamatban lévő beruházásunk is jól halad. Ezek egyike a szőlőhegyre vezető aszfalt út felújítása, amire 98 millió forintot költhetünk.

– Korábban több pályázati programjukról is írtunk. Hol tartanak ezek?

– A pandémia miatt késett ugyan, de folytatódik az Árpád úti kerékpárút építése is. A ravatalozónk felújításából már csak a festése van hátra. A bölcsődében jelenleg belső munkák folynak, s a jó idő megérkezésekor elkészülhet a külső falfelületek festése is. Felújítottuk az Arany János utca 2. szám alatti önkormányzati épületet is. Itt a nyílászárókat cseréltük a csatornát festettük.

– Milyen közösségi programokat terveznek erre az évre?

– Két nagy programunkat mindenképpen szeretnénk megtartani: június 26-án a derelyefesztivált, szep­tember 17-én pedig a szüreti napunkat. Júniusban természetesen megtartjuk a fafaragó tábort, júliusban a gitártábort. Augusztus végén, szeptember elején pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói vesznek részt alkotótáborban. Ez már a negyedik alkalom lesz, s a harmadik olyan, amikor művésztanáraik is velük tartanak.