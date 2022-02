Míg tavalyelőtt rengeteg online eseményt tartott a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK), tavaly már próbáltak vissza-visszakanyarodni a hagyományos rendezvényekhez. A kamara a vállalkozások közössége, s akkor működik igazán, ha tényleg lehet találkozni, tartja File Sándor, a HKIK főtitkára. Idén is igyekeznek folytatni hagyományos rendezvényeiket.

Januárban három helyszínen tartottak könyvelőklubot, Egerben és Gyöngyösön felsőoktatási pályaorientációs napokat. Három városban megrendezték a Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbeli fordulóját, február 15-én pedig megtartják a gazdasági évnyitót. Idén a tavalyinál nagyobb léptékben tervezik megtartani a céglátogatásokat, s pótolják az elmaradt szakmai tanulmányutakat, négy utazást is szerveznek külföldi kiállítások, vásárok megtekintésére.

Gyöngyösön irodaház üzemeltetését kezdték el, eddig ilyen ebben a városban nem működtettek, de örülnek, hogy az ökoszisztémát fejleszthetik azzal, ha vállalkozásoknak adhatnak helyet. A jó technológiával felszerelt rendezvényterem ötvenszemélyes eseményeknek adhat otthont. E projekttel sokat kell foglalkozniuk idén.

File Sándor elmondta, a jövő feladata a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a vállalkozások életében. Programokkal igyekeznek támogatni a gazdasági szereplőket abban, hogyan járulhatnak hozzá a csökkentéshez, de foglalkoznak a körforgásos és zöld gazdaságba való integráció lehetőségével, ezek is fontos kitörési pontok, nagy feladatkörök. Rengeteg szakmai program működik, a vállalkozói kört képzéseken, kiállításokon való részvétellel támogatják, de szakmai háttér is rendelkezésre áll, segítve a vállalkozásokat az elektronikus piacra való belépésben, webáruházak indításában. A több száz vállalkozás mellett a lakosságot is megszólítják. Őket arról tájékoztatják, melyek azok az elérhető technológiák, amelyekkel racionalizálhatják az energiafelhasználásukat, -költségüket, hozzájárulva a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

A Széchenyi kártyának 2021-ben bődületes éve volt. A pandémia óta a legsikeresebb banki program lett. Heves megyében is sok igénylés volt, csak a kamara közel 40 milliárd forintot helyezett ki, hogy a vállalkozások működése biztonságosabb legyen, sikeresen fejlesszenek. A több mint 1500 ügylet bő háromszoros a pandémia előtti évekhez képest. A hitelkihelyezésekben a nagy ugrást ugyanazzal a stábbal, az informatikai háttér fejlesztésével, folyamatracionalizálással sikerült végrehajtaniuk. A főtitkár szerint a gazdaságba rengeteg pénzt pumpáltak, jó célok mentén. A beruházások olyan gazdasági működést szolgálnak, amelyek stabilizálják a kis- és középvállalkozásokat, s fontos források voltak az időszak átvészeléséhez. A hitelt döntően beruházási céllal vették föl az igénylők. Történtek energetikai korszerűsítések, telephelyfejlesztések, gépbeszerzések. Eszközökre volt szükség a termelésbe való bekapcsolódáshoz, a felpörgő sebesség felvételéhez.

Pályázatokban vesznek részt

A kamara aktív a pályázatok terén, szakmai tanulmányutakat szervez, működteti a Life projektet, kézműipari programot. Előkészít egy pályázatot, melynek központjában a zöld és a körforgásos fejlődés, a dekarbonizált gazdaság áll. A zéró emissziót vállaló nagy cégek igényelhetik, hogy beszállítóik is ehhez közeli kibocsátást célozzanak meg, ebben segíthetnek nekik.

A turizmusban bizonytalanság van, a feldolgozóipar évekre előre tervez

A HKIK-nál azt látják, hogy a termelési és ipari szféra lekötött, erősen pörög a termelés. Az építőipar hosszú távú megrendelésállománya bizonytalan, de jelenleg a kapacitás túlterhelt, nagy mennyiségű és méretű beruházások vannak, a szűk keresztmetszetet elsősorban a munkaerő jelenti. A feldolgozóipar akár 2030-on túl is tervezhet. A turizmusban benne van a bizonytalanság, lemondások vannak, az ünnepek még nem tervezhetők. Bíznak abban, a turizmusban és vendéglátásban beáll a biztonság. A kézműves ipar függ a turizmustól, a rendezvényektől. A kereskedelemben a piac jelenleg működik, az e-kereskedelem piaci részesedése egyre erősebb. A hatósági áras jogszabály értelmezésében igyekeznek segíteni a kereskedőket.