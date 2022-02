A forráshiány legfőképpen a saját erős beruházásokat érintette, azonban mégis sikerült forrást találni arra, hogy néhány projekt megvalósulhasson, mégpedig a város lakosainak ajánlása alapján. Százmillió forintot tudott fordítani összesen a hatvani költségvetés erre, így a nyilvánosság számára bemutatták a választható projekteket, a lakosok pedig szavaztak.

– A szavazás eredményét összegezve kiderült, hogy az egyik legfontosabb kis projekt a közterületet takarító gép beszerzése – emelte ki Jagodics Milán, a hatvani városháza kabinetfőnöke. Ennek a beszerzése hónapokkal korábban megkezdődött, a megadott műszaki paraméterekkel rendelkező járművet most tudta leszállítani a nyertes ajánlattevő. Az átadott munkagép téli és nyári üzemmódra is átszerelhető, járdák tisztán tartásában is nagy segítséget nyújt – emelte ki a kabinetfőnök.

Török Éva, a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetője szerint az ezerhatszáz köbcentis dízelmotorral rendelkező seprőgép, a cég korábbi hasonló munkagépéhez képest annyival tud többet, hogy van seprő funkciója, ezenkívül van hóeltakarító módozata is, ami sószóró képességgel párosul. Rendelkezik ugyanakkor egy magas nyomású mosóval is, amivel könnyen takaríthatók a buszmegállók, illetve a járdák mellett egyéb forgalmas területek. A Horváth Richárd polgármester jelenlétében átadott gép kiválóan alkalmas olyan felületek tisztítására, ahová nagy seprőgéppel nem lehet bemenni, így a bicikliutak esetében könnyen használható.

Elhangzott, ezt a német gyártmányú gépet szerelni is könnyebb lesz, hiszen a korábbi hasonló munkagép alkatrészeit az amerikai kontinensről kellett beszerezni. Kiemelték, Hatvanban nagy figyelmet fordítanak arra, hogy tiszta és rendezett legyen a közterületek és közterek állapota, s ehhez a 25 millió forintért beszerzett gép nagy segítséget nyújt.

Jagodics Milán kiemelte, hogy korábban ugyancsak a közösségi költségvetés elemeként megvalósult a Bástya utca sarkánál elhelyezett, százforintos érmével működő közterületi nyilvános illemhely, így ezzel nőtt a Hatvanban lévő, a lakosság által használható létesítmények száma.

Korábban a kerékpársávok felfestésére, út- és járdaberuházásokra, illetve a vadasparkon belüli fejlesztésekre fordították a közösségi költségvetés százmilliós keretösszegét. A vadaspark bemutató helyén a látogatói járófelületek kialakítására, állatkifutók fejlesztésére fordították a pénzt.

A közösségi költségvetés utolsó elemének megvalósításával már az új, azaz az idei közösségi költségvetés tervezési szakasza is elkez­dődhetett.