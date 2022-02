A napokban elindult a Fleischmann rádió.

– A hatodik a osztályból Parma Abigél, Kulics Lili, Gulyás Bianka és Vasvári Letícia készítik a műsort. Amellett, hogy zene szól, felköszöntik a születésnaposokat, beszámolnak a világ híreiről, az iskola életének fontos eseményeiről is. Tervezik, hogy tanárokkal készült interjúk is hallhatók lesznek – mondta Mirai Gergő osztályfőnök. – Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Kompolti Iskolai Fejlesztések című pályázatának köszönhetően az infrastruktúránk megújult, így a csengetési rendszer is, amely lehetővé tette a rádió elindítását – tájékoztatta lapunkat Kollár Tamás, a Fleischmann Rudolf Általános Iskola intézmény­vezetője.