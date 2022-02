Az eseményen a fiatalok megismerkedhettek a felsőoktatási intézmények duális szakjaival és a gyakorlatorientált képzéshez kapcsolódó vállalati partnerekkel.

– Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a fiataloknak abban, hogy tanulmányaik befejezése után is Heves megyében találják meg számításaikat. Ha a diákok el is mennek más megyébe tanulni, például a műszaki területek miatt, szeretnénk, hogy visszajöjjenek szűkebb pátriánkba gyakorlatra, hiszen rengeteg jó lehetőség kínálkozik itt is – mondta el Udvari B. Boglárka, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara duális képzési tanácsadója. Kiemelte továbbá, mostanában a nyílt napok sokszor online vannak, ezért többek között az is volt a céljuk ezzel a fórummal, hogy a fiataloknak lehetősége legyen személyesen találkozni, ismerkedni az egyetemekkel és a cégekkel is.

– Sokan vannak, akik már a diákéveik alatt is szeretnének pénzt keresni, akár önellátás céljából, akár hogy besegítsenek a szüleiknek. Nekik is nagyon jó lehetőség a duális képzés, mert így olyan munkáért kapnak pénzt, ami kapcsolódik a tanulmányaikhoz – hangsúlyozta Udvari B. Boglárka. A tudás mellett egyéb értékes dolgokat is megtanulhatnak a fiatalok a vállalatoknál, mint például, hogy hogyan kell üzleti levelezést folytatni a kollégákkal, hogyan illik viselkedni céges környezetben, s ezeket mind-mind hasznosítani tudják majd a jövőben – hangsúlyozta a tanácsadó. Juhász Dorottya Alexandra, az EKKE gyakorlóiskolájának tanulója elmondta, mi motiválja a jelentkezéskor.

– Jónak tartom ezt, mert így az egyetemen az elméleti tudás mellé szakmai képzést is kaphatunk. Úgy gondolom, ilyen gyakorlati tudással könnyebben tudunk majd elhelyezkedni a diploma megszerzése után, jobb munkalehetőségek közül tudunk így választani. A duális szakok közül a gazdálkodás és menedzsment érdekel az egri egyetemen – fogalmazott.

– Jó lehetőség, hogy a hallgatók gyakorlatra is szert tehetnek. Így nagy és széles körű munkatapasztalatuk lesz, és már nem pályakezdőként lépnek ki az egyetemről a diploma megszerzése után. Álláskeresésnél ez hatalmas előny – mondta Bíró Balázs, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem beiskolázásért felelős referense. Továbbá hangsúlyozta, kiváló partnereik vannak minden szakon.

Lányi Martin most fejezte be tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen duális képzésben. – Ebben a félévben végeztem gazdasági informatikus szakon. Csak pozitív tapasztalataim voltak a képzéssel kapcsolatban. Informatikai osztályon dolgoztam, elsősorban alkalmazásfejlesztéssel, illetve vállalati rendszerekkel foglalkoztam. Nagyon hasznosnak találtam ezt az időszakot. Szerettem, hogy az egyetem mellett volt egy munkahelyem, ahol tudtam tanulni a tőlem idősebbektől, tapasztaltabbaktól. A sok elfoglaltság félelmetesnek tűnhet elsőre. Tőlem is gyakran kérdezik a felvételizők, volt-e szabadidőm. Ez senkit ne tántorítson el, bőven marad idő arra, hogy az ember kiélje a fiatalságát – tette hozzá.

Kifejtette, mindenkinek ajánlja a duális képzést, mert nagyon jól tervezhető jövedelmet nyújt, hasznos gyakorlati tudásra lehet szert tenni így, illetve nem jár annyi kötöttséggel, mint amennyire elsőre gondolná az ember. Úgy gondolja, senkinek nincs vesztenivalója, hisz a szerződés bármikor megszüntethető vagy szüneteltethető.

A fórumon többek között részt vett az egri Markhoz Ferenc kórház is. Szegedi Erzsébet, médiareferens nyilatkozott erről a formáról.

– Az egri Markhot Ferenc kórház fontosnak tartja az egészségügyi hivatás népszerűsítését. Standjainkon a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára bemutattuk a kórházunkban működő klinikai demonstrációs egységet, melynek segítségével modern, jól felszerelt és biztonságos környezetben sajátíthatják el a választott szakmát. Az intézmény oktatási csoportjának közreműködésével segítettünk eligazodni abban is, hogy az egészségügy választása esetén milyen lehetőségek vannak a továbbtanulásra a szakképzésben és főiskolai, egyetemi oktatásban. A duális képzés során nagy a felelőssége a kórháznak abban, hogy jól képzett szakemberek váljanak a hallgatókból. Ez egy lehetőség arra is, hogy a képzés befejezésével fiatal kollégaként ott maradjon az intézményben. A szakképzési munkaszerződés megkötésének előnye, hogy már a gyakorlat során is fizetést kap a tanuló – húzta alá Szegedi Erzsébet.