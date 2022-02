– A tünetek egy részének az okát az erek összehúzódása-ellazulása megbomlott szabályozásában kereshetjük. Néha, mintha a kis erek gyulladnának be és tágulnának ki, ez úgy néz ki mintha pókhálószerű elváltozás lenne a pirosas, barnás, lilás bőrterületen. Van, hogy a covid után a megváltozott bélflóra vagy a funkcionálisan sérült bél áteresztőképességének a megváltozása okozná az ekcémás elváltozásokat. Előfordult már szájon, vagy ajak környékén jelentkező, néha a száj nyàlkahártyájára is kiterjedő herpesz-szerű elváltozás is – tette hozzá az orvos.

Mit tehetünk?

Bőrgyógyászatra kérünk beutalót, de mire oda bejutunk addigra már egy tervezett vagy nem tervezett terhesség is lezajlik.

Próbálunk sürgös beutalót kérni a bőrgyógyaszatra, és ha ezt kiküzdöttük, ott kapunk krémeket és esetleg góckutatásra küldenek el bennünket.

Már a covid-megbetegedés, ami hosszú távon is hatással van az immunrendszerünkre, is jelentős góc, szerintem.

Otthon is segíthetünk a szervezetünknek

C-vitamin szedése, amely megerősíti az érfalakat

Ekcéma esetén különböző -gomba, szteroid, antibiotikum tartalmú- krémek használata. Az elején körömvirág vagy popsikrémmel is lehet próbálkozni

Érgyulladásra használt, nem vényes kenőcsök kipróbálása.

Kihagyni az étkezésből a tejfehérjét, laktózt, glutént, kukorica lisztet és javítani a bélflórát.

Naponta olivaolajat inni.

Ha a bőrelváltozás levedzik, vagy gennyes, vagy piros csík indul belőle, akkor nincs késlekedés, azonnal lássa orvos!

A bőrelváltozások többségének az oka legtöbbször a testünk belsejében keresendő!

– Próbáljátok meg csökkenteni a stresszt, naponta mozogni, gyulladt bőrrel napra nem menni, mert foltos bőrelváltozást okozhattok magatoknak, ha lehet minél kevesebb adalékanyagot tartalmazó szappanokat használni, vigyázni magunkra és a természetre – hívta fel a figyelmet a szakember.