"A Magyar Falu Programnak köszönhetően megújult a könyvtár, az óvoda udvara, a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, mely új és korszerű eszközökkel is gazdagodott. Új aszfaltréteget kapott a Liget utca, hamarosan érkezik a falubusz, ✝felújítási munkálatok kezdődhetnek a temetőben, s az ó-szajlai út is megújulhat" - számolt be a fejlesztésekről Horváth László saját Facebook-oldalán.

Hozzátette: mindezek mellett biztonságossá vált a templomfeljáró, nemsokára megnyithatja kapuit a turisztikai fogadóépület, s megoldódott a csapadékvíz-elvezetés problémája is a településen. Ez utóbbi beruházás során egy csappantyús zsilip épült a pataknál, így komoly esőzések alkalmával már nincsenek veszélyben épületek.