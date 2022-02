Szavazatvásárlással vádolta meg több helyi online portál Mirkóczki Zita (MSZP) tanácsnokot, s Berecz Mátyás országgyűlési képviselőjelöltet. Videofelvételt tettek közzé, amelyben elhangzott, hogy Mirkóczki Zita adományokat, utalványokat adott korábban a nyugdíjasházban élőknek egy ott élő hölgy közreműködésével. Feltételezik, hogy politikai szempontrendszer szerint.

A beszélgetés azt sejteti, hogy nem mindenkinek járt az adományból, az ellenzéki összefogás vagy Berecz Mátyás támogatása esetén adhatta azt a tanácsnok asszony. A városvezetés portálja, az Egerinfo belső vizsgálatról írt, de arról is, hogy az önkormányzati nyugdíjasházba szociális alapon kerülhetnek be a lakók, akik szerepelnek a lakásigénylési névjegyzékben. Ezt a jegyzéket a Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottsága készíti el, s dönt róla, aminek pedig Mirkóczki Zita az elnöke.

– Az MSZP országszerte igyekszik támogatni az alacsony jövedelemmel rendelkezőket, így van ez Egerben is – közölte Mirkóczki Zita. – Többször vittem már különböző hozzájárulásokat, ezek valóban segítséggel kerültek a nyugdíjasokhoz, hiszen egy ott élő jobban ismeri az anyagi helyzetüket. A fő szempont, hogy a legalacsonyabb juttatással rendelkezőket támogassuk. Akinek nagyobb a jövedelme, az valóban kimaradt az adományból, az ugyanis nem volt olyan mértékű legtöbbször, hogy mindenkinek jusson. Az egész kitaláció nevetséges. Nyilván, ha valaki nem kap valamiből, nem esik jól neki. Egy idős asszony zavarodottságát felhasználni és felvételre mondatni vele pletykák alapján súlyos vádakat, nos, aljas dolog.

A felvételen hallható az is, hogy még decemberben valaki alá is írhatott valamit egy látogatása alkalmával. Arra a kérdésre, hogy ki és mit írt alá, azt válaszolta, valószínűleg átvételi elismervényt, hiszen az adományokkal is el kell számolni. Mirkóczki Zita hozzátette, az, hogy Berecz Mátyást így próbálják lejáratni ellenfelei, nagyon izzadságszagú próbálkozás.

– Zajlanak az üggyel kapcsolatban a belső egyeztetések, információbekérés az önkormányzat illetékes cégei és intézményei, valamint a polgármesteri hivatal között. Amíg ezek a belső folyamatok le nem zárulnak s végleges döntés nem születik, addig a városvezetés nem nyilatkozik, ám ezt követően tájékoztatják a nyilvánosságot – közölte az önkormányzat.