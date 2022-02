18.10

A szünet után Mirkóczki Ádám elmondta, a Média Eger működési támogatásból elvonó módosításokat nem támogathatják.

A részvételi költségvetést viszont támogathatónak ítélték a gazdasági iroda munkatársai, ezt el is fogadták a képviselők. A költségvetést számos módosító javaslattal elfogadták. A város 2022-es pénzügyi tervéről később részletesen is beszámolunk.

17.00

Keresztes Zoltán kérte a pulpituson ülőket, ne riogassák a Média Eger dolgozóit azzal, hogy a cégnek nem lesz pénze. Senki nem lesz kirúgva.

Erre többen közbevágtak.

– Garantálod? – kérdezték az alpolgármesterek.

Lombeczki Gábor visszatért a sürgősségi indítványra. Érdeklődött, hogy miért 2020-as dátum van rajta.

Harminc perc szünetet rendelt el a polgármester.

16.55

– Sokadszor említi a sürgősségi indítványát, a műfüvespálya fejlesztést. Reggel 8 óra 15 perckor rendkívüli bizottsági ülés volt. Miért nem mutatta be akkor, miért kell titkolózni? Én itt dolgozom 30 éve, mások is 15, 20 éve dolgoznak közöttünk a városért. Nem két éve mint ön. Legyen szíves ennek megfelelő tisztelettel beszélni velünk – kérte Mirkóczki Zita tanácsnok.

– Elképesztő, a sürgősségi indítványból semmi nem derül ki, sem az ötven milliós beruházás, sem a szándék, sem az hogy gyermekeket érint. Ez vicc, pálya egybenyitásról van szó. Semmilyen részletet nem osztott meg – mutatott rá Orosz Ibolya.

A polgármester arról beszélt, hogy a műfű ára növekedni fog, várhatóan a duplájára, és ezért minél hamarabb szükség lett volna a tulajdonosi hozzájárulásra, polgármester úr mondta, hogy nincs többé Eger SE és DVTK. A sürgősségi indítvány pedig azzal kezdődik, hogy a DVTK-nak adunk területet – jelezte Juhász Ádám.

16.45

Komlósi Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy nyáron nem lehet időközi választást tartani még. A rendkívüli jogrend sem teszi ezt lehetővé.

Keresztes Zoltán kéri, hogy ne hívja össze a polgármester a feleslegesen a rendkívüli ülést, akkor még tűzzék napirendre megvétózott javaslatokat is.

– Mi van nem akarsz dolgozni – mondta Mirkóczki Ádám.

– Szerintem éppen az ellenkezőjét jelenti amit kértem – válaszolt Keresztes Zoltán.

– Szeretném, ha már világossá válna, nincs semmi féle összefogás a baloldallal. Egyszerűen az ön javaslatai ezt váltják ki – vélekedik Oroján Sándor.

16.30.

Számos módosító javaslatot tettek még a képviselők.

– Bizonyára rengeteg munka van a költségvetésben, én módosító javaslatot nem tennék. De felhívnám a figyelmet, hogy az egri termál cégnél egy 150 milliós sor felszabadul, erre visszatérnék május környékén – mondta Orosz Lászlóné.

– Én azt szeretném ha május környékén egy időközi választás lenne – kommentálta a polgármester.

– Szeretném ha nyolc millió forintot a Virágos Eger Programra fordítanánk. Zöld programok sort is szeretnék létrehozni Nyergestető védelmére például – emelte ki Komlósi Csaba. Ő szintén a Média Eger Kft. támogatási soráról szeretné ezt a pénzt elvenni.

Juhász Ádám javasolta, hogy az Egri Csillag sétány további fejlesztésére 2 millió forintot fordítsanak ugyancsak a Média Eger támogatása terhére.

16.15

Kovács Cs. Tamás szintén a médiacégtől szeretne átcsoportosítani 3 millió forintot a sportmúzeum üzemeltetésére.

Mirkóczki Zita javasolja a Média Eger felhalmozási költségeiből vegyenek el 20 millió forintot egy új költségvetési sorra, ami a részvételi költségvetés legyen. Az idegenforgalmi rendezvények terhére támogatná inkább a színházat, a Végvári Vigasságokra szintén a médiacégtől venne el támogatást.

Kovács. Cs. Tamás kéri, hogy 1,5 millió forint helyett 10 millió forint legyen a képviselői keret. Javasolja, hogy a kutyaürülék gyűjtésére alkalmas edények mindenhol megtalálhatóak legyenek, és új kutyafuttatóra is szükség lenne.

Pápai Ákos az Egri Kulturális és Művészeti Központnak szeretne plusz 3 millió forintot számítógépvásárlásra a tartaléksorról.

16.00

Oroján Sándor frakcióvezető elmondta, hogy úgy látja mindenre van forrás, a költségvetés stabil lábakon áll, úgy látja rendben van a költségvetés.

– Nem értem ezt a sértődést a polgármester részéről. A költségvetéssel kapcsolatban módosító javaslatom, hogy az Állatokat Védjük Együtt Alapítványt millió forint támogatást kapjon, a Média Eger támogatásának terhére – mondta.

Keresztes Zoltán a Cifrakapu utca szélesítésének tervezésére 11 millió forintot szeretne, szintén a Média Egertől venné el.

– Úgy gondolom, hogy ha egy cégnek tavaly kevesebből jutott plakátkampányra, akkor nem kell neki ez az óriási összeg – vélekedett.

15.51

A zárt ülés után a költségvetés következett, ám előtte Mirkóczki Ádám bejelentette, polgármesteri vétót kezdeményez a jogszabályellenes döntések ellen, szerinte több ilyen született az ülésen, hiszen cégvezetőket neveztek ki a zárt ülés alatt, pályáztatás nélkül.

Úgy tudjuk a zárt ülés alatt elhangzott, a város cégei tavaly üzleti terv nélkül működtek, és jelentős kormányzati és városi többlettámogatás ellenére is veszteségeket halmoztak fel. A felügyelő bizottságok gyakorlatilag nem végezték a munkájukat a képviselők szerint, ezért több személycsere történt.

Molnár László új vezetője lett a Eger Termál Kft-nek.

A hulladékszállításban tapasztalt szolgáltatási minőségromlás miatt az Egri Hulladékkezelő Kft. élére Sebestyén Péter került vissza.

Az EVAT igazgatóságának többségét is cserélte a közgyűlés, a vagyonkezelő igazgatósági elnöke File Sándor, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára lett.

– Szeretném értesíteni az egrieket, hogy a mai napon bebizonyosodott, a Fidesz, az MSZP, a DK egy nagy koalícióként a város akadályoztatásán dolgozik. Bejelentem, hogy március elsején rendkívüli közgyűlést hívok össze, melynek egyetlen témája a közgyűlés feloszlatása lesz – mondta Mirkóczki Ádám.

Nem lehet megmagyarázni, miért akadályozták meg az 50 millió forintos műfüves sportpálya beruházást, ezeket nem lehet megmagyarázni. Önöknek kizárólag a városvezetés megbuktatása a célja – fogalmazott a polgármester.

14.35

A polgármester tájékoztatója következett a folyamatban lévő fejlesztésekről. Ebből kiderült, hogy előkészítés alatt van a Lenkey ház és a Kossuth Lajos utca felújítása is.

14.26

A zárt ülés előtt a polgármester szabadságolásának ütemtervét fogadták el, az előző évi maradványokkal összesen több mint 100 nap szabadsága van Mirkóczki Ádámnak.

A sürgősségi indítványok következtek. Elsőként a Waldorf Iskolával kapcsolatosak. Petőné Pászti Margit, az Emberfia Alapítványtól ismertette, hogy az épület felújítására szeretnének pályázni, a tető ugyanis rendkívül rossz állapotú.

14.15

A Civil Ház működtetésére egy pályázat érkezett be, a városban jól ismert Életfa Környezetvédő Szövetség részéről. A képviselők támogatták, hogy a szövetség üzemeltesse az egykori Hemo épületét civil házként, ehhez az első évben 6 millió forint támogatást kapnak.

– Az elmúlt időszak furcsa eseményei sarkalltak erre az előterjesztésre – kezdte Mirkóczki Zita előterjesztő, a bérlakásokra vonatkozó javaslatáról. Elmondta, melyet már portálunknak is részletezett. Fontosnak tartja az átláthatóságot, a lakásra váró polgárok nem tudják, mikor juthatnak önkormányzati bérlakáshoz.

– Júniusig toljuk ki a lista összeállítását, augusztusig pedig a rendelettervezet megalkotását – emelte ki.

– Amit ön most itt előadott, azt illett volna a rendelettervezetbe is leírni – mondta Mirkóczki Ádám.

Farkas Attila alpolgármester és Császár Zoltán bírálta Mirkóczki Zitát. Császár Zoltán Mirkóczki Zita szavait fellépésnek nevezte, és Honthy Hanna színésznőhöz hasonlította.

– Ön módosította már ezt a rendeletet, akkor sem változtak a bérleti díjak. Összekeveri a szociális bérlakásokat a piaci alapon kiadottakkal – mondta Mirkóczki Zita.

A képviselők megszavazták Mirkóczki Zita előterjesztését.

– Plusz húsz jogászt nem fogunk felvenni, gondolom a tánciskolában mindenféle jogi dologban is tudnak segíteni – reagált Mirkóczki Ádám.

13.54

A szünet után döntöttek arról, hogy a Dobó István Vármúzeum pályázatot írhat ki teremőri, illetve jegypénztárosi feladatokra is.

Majd a városnéző elektromos kisjárművek kérdése következett. A képviselők érdeklődtek, hogy hol fog megfordulni a jármű, többeknek nem volt szimpatikus az Eger-felirat melletti megállóhely. Orosz Lászlóné arról érdeklődött, hogy tudják-e, hány jármű közlekedik majd. Végül elfogadták, hogy a Zalár József utca 7. és 9 a. szám előtti ingatlanrészen álljanak meg a járművek, illetve arról is, hogy megpályáztatják a személyszállítási feladatot.

12.55

Néhány perc szünet következik, utána folytatódik a közgyűlés.

12.40

A következő tervezet szerint a Volán kérése az, hogy az ITM javaslata szerint a kedvezményes bérlet ne új termékként jelenjen meg.

Az előterjesztés több vitát is kiváltott, a Fidesz-frakció nehezményezte, hogy a polgármester és az alpolgármesterek magukat reklámozzák a buszközlekedés népszerűsítése helyett.

Farkas Attila szerint az a probléma, hogy a Fidesz migránsokkal és homoszexuálisakkal riogatja a népet plakáton. Mirkóczki Ádám kilátásba helyezte, hogy kikapcsolja a mikrofonját annak, aki nem a tárgyról beszél.

Végül mind a 17 képviselő megszavazta az előterjesztést.

Újabb vitás kérdés, az óvodák összevonása. Dr. Pápai Ákos szerint az óvónők tiltakoznak, de féltik a munkájukat. Szerinte egyfajta óvoda gyár alakul ki a központosítással.

Mirkóczki Ádám szerint semmi nem változik, csak könnyebb lesz az óvodák élete.

Mirkóczki Zita abban bízik, hogy az új rendszer jobb lesz. Oroján Sándor úgy véli, az egységesítés nem tesz jót. Pápai Ákos azt hangsúlyozta, hogy a tagóvoda vezetőnek túl sok dolga van, de csoportja is, emiatt kevesebb figyelem jut a gyerekekre.

12.00

A Start Eger programról szóló javaslatot Oroján Sándor terjesztette elő. Ebben adókönnyítés, bérlakás-kedvezmény, egri érték kupon, illetve taxi szolgáltatás támogatása is szerepel.

– Ez az előterjesztés valójában politikai nyilatkozat helyenként hazug, helyenként okafogyott, részben pedig gazdaságilag veszteséges – mondta Mirkóczki Ádám. Hozzátette, a jegyző elmondta, hogy jogilag aggályos az előterjesztés és van olyan része, ami miatt ez végrehajthatatlan. A Start Eger programot végül nem szavazták meg.

11.43

A következő uniós támogatási ciklus alapfeltételeként tárgyalták a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát. Az előterjesztés szerint a meghatározott stratégiai célok a következők: Prosperáló és versenyképes Eger, Aktív, okos és közösségi Eger, Zöld, digitális és megújuló Eger, Vonzó, élhető és mobilis Eger. Mirkóczki Zita szerint a stratégiai célokat a Városfejelsztési Kft.-vel együttműködve kellene kidolgozni, az anyagot olvasva szerinte azok általánosak, akár Miskolcra is vonatkozhatnának.

Szerinte egy városfejlesztési albizottság is létrejöhetne. Komlósi Csaba szerint az lenne jó, ha nem csak az uniós bürokratáknak készülne az anyag, hanem valóban Eger fejlesztése lenne az elsődleges cél, a társadalmi, gazdasági és természeti kihívások összehangolásával.

11.31

Mirkóczki Ádám elmondta azért nincs szerződés, mert mindent megpróbáltak megtenni, hogy ne fusson tovább a veszteséges konstrukció.

– Az Agria Parkoló Kft. egy tapodtat nem enged. Rengeteg jogászt megkerestünk és nem találják a megoldást. Zárjuk be a parkolóházat? Az jó lenne a városnak? 700 milló forintért lehetne megvenni – mondta Mirkóczki Ádám.

Oroján Sándor szerint nem a múltba kell tekinteni. a cégek veszteségesek, meg kellene találni a módját annak, hogyan legyenek nyereségesek. Szerinte nem feltétlenül szerencsés, hogy az Agria Film Kft. lassan kétszer annyi támogatást kap mint az előző ciklusban.

– Ön gátlástalanul hazudik, most 130 millió forintból gazdálkodnak, az előző ciklus által elfogadott utolsó költségvetésben pedig több mint 300 millióból – háborodott fel a polgármester. Hosszas vita után végül minden jelenlévő képviselő igennel szavazott az üzleti tervekre.

11.17

Az önkormányzati cégek üzleti tervei következnek.

Dr. Pápai Ákos arról érdeklődött, hogy igaz-e, további húsz főt szeretnének elbocsátania a városgondozástól.

Juhász Géza, a városgondozás ügyvezetője elmondta, hogy nem terveznek ilyet. A létszámot igazítják ugyan a munkavégzéshez, de a létszámmozgás oka az főként, ha a munkavállalók nem megfelelően végzik a munkájukat.

Orosz Lászlóné szerint nem megfelelő az Evat üzleti terve.

– A Katona téri parkolóháznál csak azt látom, hogy veszteség van, de szerződést nem látok. Az Agria Film Kft. jócskán kap támogatást, de azt nem látom, mire fordítják ezt – fogalmazott.

– Minimum húsz program az egyéni célkitűzés, ezek egy részével már tavaly is találkozhattunk, Szépasszony-völgyi buszjárat, éjszakai fürdőzés. Idén nappali strand fesztivált is tervezünk. Az Egri Csillag Weekend és a foci-világbajnokság közvetítés is szerepel benne. Az advent és a szilveszter képezi a legnagyobb összeget – ismertette Berényi Tamás, az Agria Film Kft. ügyvezetője.

A Katona téri parkolóház veszteségessége is szóba került. A polgármester sokadik közgyűlésen hozta fel, hogy mennyire rossz konstrukció, válaszul Orosz Lászlóné kérdésére. Kovács cs. Tamás emlékeztette, a szerződés már lejárt tavaly előtt. És még mindig nincs rá ötlet, hogy legyen nyereséges.

Orosz Lászlóné szerint a rengeteg személycsere miatt az igazgatók talán nem is látják át megfelelően a feladatukat.

– Bennünket kell hibáztatni azért, mert a Bajnai-kormány belekészítette az önkormányzatot egy rossz szerződésbe, de ez volt az ára annak, hogy 5 milliárdos fejlesztés megvalósuljon. Ha ebbe nem mentünk volna bele, egy elem miatt meghiúsult volna az egész rehabilitáció – mondta.

10.53

Földvári Győző arról érdeklődött, hogy az előjog-elvétel nem ütközik-e társasházi törvénnyel vagy polgárjogba. A jegyző válasza szerint nem. A képviselők elfogadták Orosz Lászlóné javaslatát.

Ezt követően két beépítési mérték növelésről tárgyaltak, a tulajdonosok telephelyet bővítenének, s ehhez közműfejlesztési hozzájárulást fizetnek a Gyetvai József utca 10503/22 helyrajzi számú ingatlan, valamint Eger, Kőlyuk út 9494/24 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban. Ezt követően a helyi építési szabályzatot is módosították a következő döntésként zöld utat adva a beruházásoknak.

A következő előterjesztés a Nagylapos városrészben szorgalmazza, hogy a tulajdonosok kérésének megfelelően külterületi helyrajzi számú ingatlanokat vonjanak belterületbe, ehhez hozzájárulást fizetnek.

10.37

Farkas Attila azzal a kéréssel fordult a képviselőkhöz, hogy ne akasszák meg a város működését azzal, hogy nem fogadják el az előterjesztést. A grémium megszavazta.

A következő napirendi pontban Keresztes Zoltán kéri, hogy a közgyűlés üléséről készült hangfelvételt nyilvánosan elérhetővé kell tenni a város hivatalos honlapján, legkésőbb az ülést követő első munkanapon. Az ülések hanganyagának legalább 5 évig elérhetőnek kell lennie a város hivatalos honlapján.

– Szükségesnek tartom, hogy ne csak a hangfelvétel legyen elérhető, hanem a nyílt ülésről készült jegyzőkönyvek PDF-jei is kereshető formában legyenek feltöltve – kérte.

Mirkóczki Zita módosító javaslatot nyújtott be, azonnali hatálybalépést kérve arra. Eszerint a polgármester akadályoztatása miatt a kulturális bizottság elnöke hívhassa össze a grémiumot. Illetve a kulturális nagyrendezvényekre szánt forrásról is dönthessen.

– Látom, nagyon szeretne már a székembe ülni – válaszolta Mirkóczki Ádám.

Keresztes Zoltán nem fogadta be a módosító javaslatot, a képviselők szavaztak, 11-en igennel a javaslatra és arra, hogy azonnal lépjen hatályba a módosító javaslat. Keresztes Zoltán eredeti javaslatát is megszavazták.

Orosz Lászlóné javaslata következett, javaslatai részben a nem lakás célú helyiségek bérletével kapcsolatos, pontosítja az értéknövelő beruházás fogalmát, a bérleti díjba történő beszámíthatóságának rendjét, továbbá a zártkörű versenyeztetési eljárások visszaszorítását szolgálja.

10.10

Elsőként a szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről döntöttek, akik az országgyűlési választásokban működnek közre.

Kovács Cs. Tamás arról érdeklődött, hogy miért nem lehet már a pozíciók megjelölésével szavazni. Dr. Bánhidy Péter jegyző elmondta, ezt nem teszi lehetővé a választási törvény.

Az előterjesztésben a következők szerepelnek: az új bizottsági struktúra elfogadásával 2022. március 1. hatállyal megszűnik a Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság, amivel egyidejűleg a korábbi bizottsági tagságok is megszűnnek. A megszűnő bizottság feladat- és hatáskörét az újonnan létrejövő bizottságok veszik át.

Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság 7 fő:

Elnök: Berecz Mátyás

Képviselő tagok:

Dr. Pócs Alfréd

Keresztes Zoltán

Orosz Lászlóné

Sós Tamás

Szakértő külső tagok:

Bársony András

Aux Józsefné

Városi Urbanisztikai, Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság 5 fő:

Elnök: Komlósi Csaba

Képviselő tagok:

Kovács-Csatlós Tamás

Földvári Győző

Szakértő külső tagok:

Hacsi Tamás

Gócza Attila

A Városgazdálkodási Bizottságban dr. Pápai Ákos képviselő tag helyett Császár Zoltán tanácsnok megválasztását javaslom – olvasható az előterjesztésben. Mirkóczki Ádám ezt annyival egészítette ki, hogy Keresztes Zoltán helyett Mirkóczki Zita, Orosz Lászlóné helyett pedig Oroján Sándort javasolja, mert közben egyeztetett a képviselőkkel.

10.02

Oroján Sándor frakcióvezető arról beszélt, hogy Berecz Mátyás alkalmatlan országgyűlési képviselőnek.

– Nemzeti érzelműnek vallja magát, mégis beáll Gyurcsány Ferenc táborába, az elmúlt két évben képviselői munkája egyes vagy egyes alá, és várbeli munkájában is kivetnivalót talált a munkáltató. Kérem, válasszák dr. Pajtók Gábort, a Fidesz jelöltjét – mondta. Mirkóczki Ádám kérte, mivel napirend előtt nincs helye vitának, ne sértse meg személyében.

– A közgyűlésben ennek helye nincs. Gyakorlatilag kampányolnak. Kérem, utasítsa el a közgyűlés a felszólalást – reagált Földvári Győző.

– Két és él éve erről beszélek, pártsemlegesen kellene a város ügyeit intézni – mondta Mirkóczki Ádám.

Elsőként a szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről döntöttek, akik az országgyűlési választásokban működnek közre.

09.51

Bódi Zsolt elmondta, hogy az Egri úti forgalom módosítások következményeként a forgalom felgyorsult, a Tárkányi út felé nagy sebességgel kanyarodnak a nagyobb járművek is. Kéri, hogy a Közút vizsgálja meg a helyzetet, illetve hogy a Tárkányi 4. és 9A számok között létesüljön gyalogátkelő.

– Egy hónappal ezelőtt kértem, hogy Berecz Mátyás elbocsátása ügyében mutassák be a bizonyítékokat, ha léteznek. Képviselőtársunk 27 év munkaviszony után méltatlan helyzetbe került, talán azért, mert az ellenzék színeiben indult országgyűlési képviselő-jelöltként. Kérném, hogy ismerhessük meg a történteket, a bizonyítékokat – mondta Kovács Cs. Tamás (Fidesz-KDNP).

– Kérjen zárt ülést akkor, egyébként jogi eljárás van folyamatban, abból majd minden kiderül – mondta Mirkóczki Ádám.

Komlósi Csaba az Eger-patak védelméről beszélt.

– A patak rengeteg állatnak és növénynek ad otthont keskeny árterével, mégis úgy érzem, nem teszünk meg eleget a védelméért. Legutóbb épp január végén színeződött bíborra a vize. Kérem az egrieket, az önkormányzatot, hogy tegyünk meg mindent a patak védelmében. Ugyan mérgező anyagot nem mutattak ki, csak a szervesanyag-tartalom növekedett meg, de ennek bomlásával keletkezhetnek toxikus anyagok. Kizártnak tartom, hogy ezt használna a flórának és a faunának. Kérem, hogy a Tűzoltó tér mögött helyezzünk ki szemétgyűjtőt, rendszeresen van ott ételosztás – mondta.

09.40

Minczér Gábor a Kővágó térről beszélt.

– Éjszaka furcsa alakok tanyáznak a lépcsősornál, zaklatják az arra közlekedőket. Érdeklődnék, hogy mivel tudjuk segíteni a rendőrség munkáját. Eltávolítsuk-e a beton díszelemeket, hogy beláthatóbb legyen a hely.

Erdélyi Gábor, a rendőrség képviseletében elmondta, köszönik a bejelentéseket, amelyek segítik a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Fontosnak tartja, hogy minden hasonló esetet jelezzenek. A lépcsősor elemei szerinte nem akadályozzák a munkát, de nem is segítik.

Mirkóczki Ádám jelezte, elfelejtették elfogadni a módosított napirendet, a képviselők megszavazták a módosított ütemtervet.

Földvári Győző tanácsnok a zöldhulladék elszállítással kapcsolatban kezdeményezte, hogy a lakosság az éves mennyiségű zöld zsákot egyszerre tudja átvenni kijelölt helyeken.

– Rengeteg költség keletkezett abból, hogy eltűnnek a zsákok és a hulladékgazdálkodó cégnek kellett elszállítani az utcán maradt zöldhulladékot. Kérem, hogy a városvezetés próbáljon meg megegyezni a közszolgáltatóval – fogalmazott.

09.30

– Javaslom, hogy 31 32 33 pontokat, amelyek tájékoztatók vegyük le a napirendről, hiszen szűkös az idő és rengeteg az előterjesztő – kérte Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP). Dr Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom) a 18. eléterjesztés levételét kérte, ez a Deák Ferenc úti óvoda megszüntetésének vizsgálatát szorgalmazná. Az épület ugyanis kritikus állapotban van. A polgármester rámutatott, nem a megszüntetésről, csak annak vizsgálatáról döntenének.

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető azt javasolta, hogy a költségvetést az ülés vége felé, az üzleti tervek után tárgyalják.

– Felhívnám a figyelmet arra, hogy azért van ennyi előterjesztés, mert folyamatosan csorbítják a polgármesteri jogkört. Én szívesen behozom az egy forintos tételeket is, de akkor ne panaszkodjanak majd ha 150 napirend lesz, és hosszúra nyúlik az ülés – mondta a polgármester.

A grémium Bódi Zsolt és Pápai Ákos javaslatát is elfogadta. Illetve Oroján Sándor javaslatát is, ennek megfelelően a költségvetést a zárt ülés után tárgyalják.

Orosz Lászlóné (Fidesz KDNP) elmondta, a hajdúhegyi trükkös csalók miatt a Hevesi Sándor és a Mikes Kelemen utcából hívták őket, mert gyanús idegenek próbáltak házakba bejutni. A rendőrséget értesítette, járőröket küldtek ki. Kérte, hogy zárják az ingatlanokat a polgárok.

09.12

A város februári közgyűlése előtt Szeles Bálintnak, az Egri Városi Sportiskola diákjának adott át Mirkóczki Ádám polgármester kitüntető emléklapot. Az atléta február 5-én teljesítette a belgrádi fedettpályás világbajnokság szintjét 60 méteres gátfutásban.

Az Emberfia Alapítvány és a Waldorf iskola ügyében és egy tulajdonosi hozzájárulás hiánya miatt két sürgősségi indítványt nyújtott be a polgármester. Ezt azzal indokolta, hogy annak hiánya egy több tízmilliós fejlesztést hátráltat. Utóbbit nem szavazta meg a grémium.

– Gratulálok önöknek, most meghúsítottak egy újabb fejlesztést – reagált Mirkóczki Ádám.

09.00

A ma összeülő egri közgyűlésben szó lesz többek között a város idei költségvetéséről, az idei Start Eger! programról és újra módosítanák az alapokmányt is. Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP) a vagyonrendelettel kapcsolatban tesz javaslatokat.

Várhatóan lesznek bőven viták, például az új bizottsági struktúráról, az egyes grémiumok tagjairól, de az egyik előterjesztés, amely az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletet vizsgálná felül, már most indulatokat váltott ki. A kezdeményező Mirkóczki Zita (MSZP) tanácsnok. Mint ahogy a beadványában olvasható, a bérbeadásról és bérleti díjakról szóló rendelet több ponton korrekcióra szorul, többek között a január 28-án elfogadott önkormányzati rendeletből következően is, amely módosította a bizottságok struktúráját.