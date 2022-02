A baon.hu-nak nyilatkozott Bánsági Elza, aki nem csak a Tündérszépek versenyre jelentkezőknek adott hasznos tanácsokat.

Kivel ne fordult volna már elő, hogy meglátott egy idegent és a megjelenése alapján alkotott róla véleményt. Az első benyomás mindig nagyon fontos, de tudnunk kell, hogyan bánjunk a testünkkel, hogy mi az ami jól áll, vagy mi az a ruha, amit jobb ha inkább a boltban hagyunk.

– Énünk, személyiségünk számos részből tevődik össze – állítja Bánsági Elza, krízistanácsadó szakpszichológus.

– Külsőnk, megjelenésünk, mint énünk egy része fontos tényező. Annál is inkább, mert mindig a vizuális információ az első, a leggyorsabb, s ez alapján alakítjuk ki az első benyomásunkat a másik ember kapcsán.

A külsőnk tehát fontos információhordozó, kommunikációs felület, céljaink elérésének eszköze vagy éppen gátja is lehet – magyarázta a szakember.

– Vegyünk például egy állásinterjút. A jelöltek a folyosón várakoznak. A HR-es szakember kilép, végignéz a jelölteken, s tudat alatt pár másodperc alatt eldöntötte, hogy kit fog felvenni, pusztán vizuális alapon, az első benyomás mentén. Ez a döntés persze változhat, de viszonylag nehezen, illetve mondhatjuk, hogy sokkal nehezebben, mint ahogy létrejött.

A szakember ezért fontosnak tartja kiemelni, hogy törődjünk testünkkel, megjelenésünkkel, de mindezt önazonosan tegyük. Szerencsés, ha rendelkezünk egyfajta önismerettel testi adottságainkról, lehetőségeinkről. Hiszen jó, ha tudjuk, mik az előnyös tulajdonságaink, milyen fazon, szín áll jól, miben érezzük magunkat magabiztosnak.

A szakember szerint, a külsőnk fontos információhordozó, kommunikációs felületForrás: Shutterstock

Bánsági Elza a baon.hu-nak elmondta azt is, hogy az alapos önismeret, az önmagunkkal való törődés teszi lehetővé, hogy a magunk módján, önazonosan legyünk szépek, s ne más nőkhöz, vagy esetleg társadalom által megkonstruált elvárásokhoz próbáljunk a végletekig igazodni.

– Az önazonosság mellett az arányosság a másik kulcsszó – mondta el a szakember.

– Ha egyes énrészeink – jelen esetben például a külső megjelenés – túl sok figyelmet kap, a többi énrészünk energiahiányossá, sorvadtá válhat.

Bánsági Elza azt tanácsolja, hogy az egészséges működés felé visz, ha minél több szerepünket, énrészünket tudjuk harmonikusan működtetni. Javasolja, hogy foglalkozzunk a külsőnkkel, de ne csak ez legyen a fókuszban, még akkor sem, ha alapvetően a munkánk a divattal, a testépítéssel vagy valamilyen szépségápolással fonódik össze, ehelyett inkább töltsünk időt a családunkkal, tartsuk a kapcsolatot barátainkkal, emellett fordítsunk kellő mennyiségű energiát a munkára és a hobbinkat se hanyagoljuk el – tanácsolja.

– Minél több szerepet tudunk önazonosan, arányosan megélni, annál boldogabbak leszünk

– tette hozzá.

