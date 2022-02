A verseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

Értékes nyeremények várnak a Tündérekre

A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok. 2021 Tündérszépe, Szabó Orsi a 2022-es versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

És most nézzük lapunk fotósának, Korsós Viktornak a jó tanácsait!

Érkezz ápoltan a fotózásra! Ha szükséges, szőrteleníts, tedd rendbe magad, ne gondold azt, hogy majd a fotós mindent kiretusál. Fontos, hogy betartsd az alapvető higiéniai elvárásokat.

Nem szükséges idegeskedned a fotózás előtt. Tudd, hogy végig profi kezekben leszel. Tükör előtt esetleg kipróbálhatsz néhány pózt különböző ruhákban, nézd meg, hogy van-e olyan mozdulat, amely nem előnyös számodra.

Ne hidd, hogy a tetoválás hátrányt jelent! Pontosan a másik véglet miatt ez akár előnyös is lehet, hiszen sokak számára vagánynak, szexinek tűnik. És amúgy is, fontos az elfogadás.

A fotózás szüneteiben sokkal rokonszenvesebb az olyan modell, akivel el lehet beszélgetni. Nyugodtan mesélj magadról, ugyanakkor maga a fotózás nem arra való, hogy az élet nagy dolgait megtárgyaljuk.

A kiválasztott ruhákat próbáld fel tükör előtt, forogj benne körbe, hogy esetleg kiderüljön, hogy az egyik jobban, a másik kevésbé áll jól, melyik lesz vajon a legelőnyösebb számodra.

Gyakorolj tükör előtt különféle arckifejezéseket! Például fogas vagy zárt szájas mosolygást, csábosabb, komolyabb pillantásokat. Bármelyikre szükség lehet.

Bizonyára ismered a hajad, hogy annak a frissen mosott (ekkor szállhat akár, nem szerencsés), vagy inkább az egy-két napos mosás után áll jobban. Lényeges, hogy ezen ismeretek alapján készülj a fotózásra.

Így zajlik a fotózás - A FEOL.hu videója

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya - aki mentorként segíti majd a jelentkezőket -, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.