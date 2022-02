Zentai László, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kommunikációs referense elmondta, nagy siker a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Történelemtudományi Intézetének emelt szintű történelem érettségire felkészítő online kurzusa. Annyira népszerű volt a lehetőség, hogy hamar be is telt a még ésszerűen és technikailag is jól kezelhető résztvevői szám: a február 7-i jelentkezési határidőig csaknem 150 fiatal élt a kiváló lehetőséggel, hogy részt vegyen a 10 előadásból álló, heti rendszerességű előadásokon.

Azonban még számos kurzus nyitva áll az érdeklődő diákok előtt. Lehet jelentkezni emelt szintű biológia, földrajz, komplex természettudomány, kémia és fizika vagy emeltszintű társadalomismeret érettségire felkészítőkre.

További részletek az egyetem honlapján találhatók.