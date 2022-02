A mostani ütem az épület körüli környezetet érinti, így a polgármesteri hivatal udvarát is. Új nyitott rendezvénytér jön létre a főtértől a piacig. A beruházás eredményeként több lesz a zöldfelület, közben a parkolóhelyek számát tudja növelni a város.

A beruházás a felszín alatti közművek kiváltását is tartalmazza. A 900 millió forintos ütemmel kapcsolatban szerdán írták alá a közbeszerzést lezáró kivitelezői szerződés. A munkaterületet március elsején adják át a kivitelezőnek, a terv szerint a teljes rekonstrukció még ebben az évben be is fejeződik. A terület Hatvan történelmi városmagját érinti, az egykori premontrei rend épületei itt álltak, ahol több régi feltöltött pince húzódik. A polgármester reményei szerint a régészeti feltárás nem jelent majd csúszást az építési munkákban.