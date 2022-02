A külterületi utak rendbetétele a településen is gondot okoz, azonban most van esély, hogy javuljon a helyzet, miután 111 millió forintos uniós forrást nyert az önkormányzat. A Vidékfejlesztési Program pályázatával a mezőgazdasági vállalkozásokat szeretné az önkormányzat segíteni. A polgármesteri hivatal nemrég a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrására is beadott 650 millió forint összegű pályázatot. Ennek célja, hogy új művelődési házat építsenek - közölte az önkormányzat.