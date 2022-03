Ékszerek és műanyag palackok, de akár könyvjelző is készíthető a jövő technológiájával. A háromdimenziós nyomtatás folyamatáról tartott előadást a könyvtárban kedden Vas Gábor, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatási igazgatóhelyettese az Internet Fiesta programsorozat részeként. Elmondta, 3D-s nyomtatással például ékszerek és műanyag palackok is készíthetők. Nyomtatott térbeli alakzatokkal a mindennapokban felmerülő problémák is orvosolhatók, legyen szó akár egy szükséges alkatrész vagy egy könyvjelző létrehozásáról.