A korábban megfogalmazott cél az volt Hordósné Kovács Krisztina polgármester szerint, hogy már a falu alsó részén is legyen egy játszótér. S még tervbe vették, hogy legyen még egy gyermekjáték a falu felső részén is. A Béke úti sportpályánál a játszótér létesítése után szeretnének a fejlesztésekkel tovább haladni, a következő a sportöltöző és közösségi színtér megújítása a tervek szerint.

A polgármester kiemelte, hogy a gyermekes családok fontosak a település számára Gyakran kerül ki a polgármesteri hivatal homlokzatára a babazászló. Ezt már ebben az évben is többször kitették, a helyi védőnő jelzése alapján az önkormányzat mindig értesül az újonnan megszületett gyermekekről. A babazászló ötlete a dr. Kopp Mária által alapított Három királyfi, három királylány mozgalomtól származik. Ehhez korábban csatlakozott Szűcsi is. Ha kisfiú születik, akkor a kék, ha lány, akkor a rózsaszín lobogót helyezik ki. Januárban és februárban is láthatták a babazászlót, s már tudják, áprilisban és májusban is kitűzhetik majd.

A lakosságszám gyarapodása egy polgármester számára jelentős dolog, mert elsődleges cél, hogy modernebb, élhetőbb, családbarátabb legyen a falu. Ezért az önkormányzat minden olyan pályázatot elkészít, melynek célja – legyen az a művelődési ház, egy játszótér, egy közösségi helyszín felújítása –, a fiatalokkal, gyerekekkel, családokkal kapcsolatos – mondta el Hordósné Kovács Krisztina.

Hozzátette: mindez polgármesterként és családanyaként is nagy örömet okoz neki, hiszen a gyermekek jelentik a jövőt.

A nagyjából ezerötszáz lakossal rendelkező faluban a népességfogyást még nem sikerült megfordítani. Túlnyomóan elöregedő településről van szó, de az elmúlt évek fejlesztései abba az irányba mutatnak, hogy Szűcsi kész a jövő felé fordulni. Az ide vezető, még a megyei átlaghoz képest is legendásan rossz állapotú országutak a sok évtizedes lemaradást behozva megújultak az elmúlt években. Felújítás alatt áll az orvosi rendelő, épül a bölcsőde. A településen szinte nincs eladó ház, az ide költöző fiatalok a családok otthonteremtési kedvezményét is kihasználva hamar megveszik az ilyen épületeket. Az ingatlanárak Szűcsiben kedvezőek.

– Vannak üres telkei is az önkormányzatnak, de ezek csak részben közművesítettek – tette hozzá a polgármester.

Közölte, éppen most folyik egyeztetés arról, hogy az ivóvíz és a szennyvízhálózat kiépítése kezdődjön el azzal, hogy a hatósági engedélyekhez szükséges műszaki tervezés megtörténik. A telkeket ezt követően az önkormányzat jelképes áron szeretné értékesíteni, hiszen nekünk is jó, ha fiatalon érkeznek és itt maradnak Szűcsiben – tette hozzá Hordósné Kovács Krisztina.