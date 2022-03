Tizedik alkalommal ismerték el a hatvani vállalkozások és vállalkozók Hatvan városáért tett szolgálatait. Az Év Vállalkozása díjat, valamint a Hatvan Város Együttműködő Partnere díjakat és különdíjat adták át számukra.

Horváth Richárd polgármester az eseményen kiemelte:

az elmúlt két évben a koronavírus okozta ­gazdasági visszaesés miatt tizenegy százalékkal 1963-ra csökkent a város vállalkozásainak száma Ezzel együtt az iparűzési adó mértéke is 3,9 milliárd forintra apadt, s idén ennek hatvan százalékát, közel 2,2 milliárd forintot be kell fizetni a központi költségvetés számára. Ez azt jelenti, hogy Hatvan a központi költségvetését tekintve nettó befizetővé vált – emelte ki a polgármester. Hozzátette, a város továbbra is vállalkozóbarát, próbálja alacsonyan tartani az iparűzési és az építményadó szintjét is.

Dr. Bánhidi Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, évek óta figyelemmel kíséri Hatvan lehetőségeit. Kiemelte:

a város az ország ipari termelésének négy és fél százalékát adja. A megyében 49 ezer vállalkozás működik, melyből kilencezer társas vállalkozás.

A Hatvantól Gyöngyösön át Egerig húzódó gazdasági tengelyt nézve a gazdasági teljesítmény szempontjából a Zagyva-parti város és körzetének gazdasági erőpotenciálja a teljes megyei mutató kétharmadát teszi ki, vagyis a megye gazdaságában Hatvan a legjelentősebb hely. Az ipari termelés az elmúlt két év stagnálása után újra emelkedik, az ipari cégek exportmutatója huszonöt százalékkal emelkedett.

A kis- és középvállalkozások talpon maradásának és fejlődésének jelentős eszköze a Széchenyi kártya. Megyei szinten ebből több mint 60 milliárd forint értékben igényeltek a vállalkozások s a hiteligénylések egyharmada a hatvani térségből érkezett.

Dr. Bánhidi Péter az ipar fejlődésével kapcsolatban kiemelte, hogy 2008-ban még csak távoli jövőként vázolták fel azt a modern robottechnikával felszerelt és teljesen önműködő, önvezető járművekkel ellátott rendszert, melyet a közelmúltban a Bosch vállalat az új raktárbázisa révén létrehozott.

Az elmúlt évi eredménye alapján az Év Vállalkozója díjat az ipari épületek, csarnokok, társasházak elektromos szerelésével, elosztó-­berendezések gyártásával foglalkozó Centervill Kft. kapta. Különdíjas lett a hatvani intézmények számára ételszállítási feladatokat ellátó Hildexo Kft. Együttműködő partneri díjat kapott Bán Ferenc egyéni vállalkozó, valamint a Heves Megyei Vízmű Hatvani Üzemegysége, a köz- és kórházépületek bútorral való berendezését is végző Antik Kft. és az éttermi szolgáltató Florisz Gourmet Kft. Szintén Együttműködő partneri díjban részesült Laczkóné Gergely Réka egyéni vállalkozó és a Norma-Bau Kft. Utóbbi cég az önkormányzat számos építőipari beruházásánál kivitelezőként működött közre.

Összefogás nélkül nem lehetett volna siker az elmúlt év.