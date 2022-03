– Bár jelenleg a vírushelyzet miatt nem tilos a tantermi oktatás, de a mi iskolánkban az elméleti felkészülés online történik. A járvány előtt kezdett elterjedni, hogy áttérjünk az internetes tanításra, de lassan két éve csak ez jellemző nálunk – mondta Kispál Zsolt, a gyöngyösi Útravaló Autósiskola szakoktatója és iskolavezetője. Hozzátette, miután tanulóik személyesen megjelennek, hogy beiratkozzanak, utána internetes tananyagot küldenek nekik, mely segíti a felkészülésüket.

– Véleményem szerint, ha már nem okoz problémát a vírus, hasznosabb lenne, ha újra visszatérnénk a tantermi oktatásra is. Most a tanulókkal csak az autóban találkozunk. Bár az elméleti vizsgákat többen teljesítik sikeresen, de tapasztalataink szerint több gyakorlati órára van szükségük ebben a helyzetben. Ha személyesen van lehetőségünk tanítani, az otthon is elsajátítható tudáson kívül átadhatunk olyan tapasztalatokat, úgy formálhatjuk a diákok ismereteit, ahogy hasznukra válnak a gyakorlati órákon is – közölte Kispál Zsolt.

Szabados Péter, az egri Autósuli iskolavezetője ismertette, a járvány a náluk folyó munkát is érintette. Egy időre felfüggesztették többek között a közlekedési vizsgákat, és szünetelt az elméleti, valamint a gyakorlati oktatás is. Emiatt érzékelhető volt a jelentkezők számának csökkenése. Jelenleg annyi korlátozás van érvényben náluk is, hogy az elméleti és forgalmi vizsgákon, valamint az irodai ügyintézés során kötelező a maszk használata.

– A tantermi oktatásra kisebb az érdeklődés mostanában. Egyre inkább hódít az online világ, így a mi iskolánkban is megnőtt a kereslet az internetes tananyagok iránt – tette hozzá Szabados Péter.

Megkérdeztük az autósiskolák vezetőit, milyen információkkal rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy digitalizálják a közlekedési vizsgáztatás nyilvántartását, s mi a véleményük az újításokról.

– Az új szabályokkal és újításokkal kapcsolatban még nincs konkrét információnk. Reméljük, hogy a tervezett elektronikus intézkedések gördülékenyebbé teszik majd az ügyintézést és a vizsgaszervezést. Abban bízunk, hogy így az adminisztráció is kevesebb lesz, s ez megkönnyíti a munkánkat – közölte Szabados Péter.

– Volt már tájékoztató ebben a témában, de konkrét dátumot nem tudunk, kérdéses, mikor valósul meg ez a gyakorlatban. Márciusra tervezték a bevezetést, de úgy tudjuk, az időpont eltolódik, mert felmerültek késleltető tényezők, technikai akadályok. Eddig papíralapon jegyeztük le a vizsgák információit, de nem okoz majd nehézséget az átállás – mondta Kispál Zsolt.

Megreformálják a vizsgáztatást - Tavaly az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Mosóczi László bejelentette, hogy a közlekedési vizsgáztatásban 2022 tavaszától egységes, központosított elektronikus rendszer működik majd – olvasható a kormány honlapján. A tervek szerint csökkennek majd az adminisztrációs terhek, egyszerűbb lesz a jogosítvány megszerzése. A jövőben a gépjárművezetői vizsgára ügyfélkapun keresztül lehet jelentkezni, ahol az autósiskola is megjelölhető lesz. A vizsgabiztosok a vizsgáztatás dokumentumait is közvetlenül az online központi rendszerbe töltik majd fel. Ehhez új tableteket kapnak, amelyekkel a gyakorlati vizsgán az autóban ülve folyamatosan beírják a vizsgafeladatok teljesítését, így nem lesz szükség utólagos rögzítésre.