– Hogyan találtak Kápolnára?

– Annak idején kedves óbudai barátunk, dr. Kiss László ajánlotta a figyelmünkbe ezt a csodálatos falut. Azt mondta, gyönyörű hely és nagyon jó fej a polgármester. Mindkettőt hamar megtapasztaltuk. Dr. Berecz Kálmán, a helység első embere szeretettel és érdeklődéssel fogadta elképzelésünket, hogy macskaárvaházat alapítsunk Kápolnán, és a helyi képviselő-testület egyhangú szavazással adott zöld utat egy romos épület, az egykori fociöltöző megvásárlásának.

– Hogyan ünneplik ezt a kettős évfordulót?

– Ünnepelni sajnos nincsen okunk, hiszen amikor a szomszédos országban háború dúl, állatmenhelyeket bombáznak, és eddigi is több tucat csodálatos állatvédő kollégánk van a halálos áldozatok között, inkább az jár a fejünkben, mit tehetünk a talán legártatlanabb áldozatokért, az állatokért. Ettől függetlenül számos örömteli esemény történt velünk az elmúlt években. Annak ellenére, hogy igazi áttörést nem sikerült elérni az állatok védelmében, vannak részeredmények és remények. A legjobb hír, hogy itt és a környéken, a Tarna mentén, az állatok védelme nagyszerű, önzetlen, segítőkész emberi közösséget teremtett körülöttünk.

– Úgy tudjuk, sok a segítőjük...

– Biztos többeket kifelejtek egy ilyen rögtönzött felsorolásból, ezért elnézést is kérek, de mégis el kell büszkélkedjek azzal, hogy Kápolna polgármesterén kívül, az alpolgármester, Szalóki Péter és családja, a helyben működő veterán járművekkel foglalkozó civil szervezet tagjai, Bodó Áron, édesapja, Bodó Zoltán és a család rangidős tagja, Miska bácsi, a környék polgárőr parancsnoka, Blahó László kompolti önkormányzati képviselő és családja, Báder Ernő, Kápolnán élő világhírű hegedűművész, Farkas Pál, a szomszédos Kálban működő kertészet vezetője és Kál polgármestere, Morvai János vagy Gyetvai Péter korábbi kompolti önkormányzati képviselő, Budai István Nagyútról származó üzletember, Kücsön Gyula, a sarudi Élményfalu megvalósítója vagy Kiss Zoltán, a térség nagyszerű mezőőre, olyan barátaink lettek, akik önzetlen segítségére mindig számíthatunk.

– Politikusok is gyakran megfordultak itt az elmúlt fél évtizedben. Nem okoz ez feszültséget ebben a túlpolitizált világban?

– Mi örülünk és ambicionáljuk, hogy a helyi közélet szereplői ellátogassanak hozzánk, hiszen számos olyan tervünk, javaslatunk van az állatok védelmében, amit nélkülük nem lehet megvalósítani. Sőt, a megyei közélet szinte minden fontos szereplőjét magunk hívtuk el látogatásra. Sajnos, voltak, akik a hívásunk ellenére sem jöttek el. De arra büszke vagyok, hogy az elmúlt öt esztendőben Heves megye közéletének minden fontos és fajsúlyos közszereplője eljött hozzánk, megnézte a munkánkat, meghallgatta a javaslatainkat.

– Nemcsak az alapítványukban tevékenykedik az állatok megóvásáért, de a jogalkotást is segíti. Hogyan?

– Büszke vagyok arra, hogy Eger és térsége országgyűlési képviselője, dr. Nyitrai Zsolt nemcsak többször ellátogatott hozzánk és adományt hozott, de felkért arra is, hogy – önkéntes munkában – segítsem az állatvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítését. Így talán némi szerepem van abban, hogy a 2022. január elseje óta életbe lépett büntetőjogi szigorítások nyomán azért ma már egy kicsit kellemetlenebb állatkínzónak lenni Magyarországon, mint korábban.

– Mik a legfontosabb céljaik?

– Legelsőként a mentett állatainkat gondozzuk, gyógykezeljük, rehabilitáljuk. Igyekszünk nagyszerű gazdikhoz örökbe adni őket. Emellett – szerény lehetőségeinkhez mérten – próbáljuk elérni, hogy változzon az állatvédelemmel és az ehhez szorosan kötődő növényi alapú étkezéssel kapcsolatos közgondolkodás. Bízunk abban, hogy a józan érvek előbb-utóbb áttörést hozhatnak. De hiszünk abban is, hogy az állatvédelem nemcsak az érvek, de az érzelmek világa is. Továbbra sem tettünk le arról, hogy Kápolnán kápolnát építsünk az állatok védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek, s a macskák védőszentjének, Nivelles-i Szent Gertrúdnak. Azt az ő példájukon lehet a legjobban elmagyarázni, hogy az állatok is Isten teremtményei. Ők nem értünk, hanem velünk élnek a földön és tiszteletben kell tartanunk az élethez való jogukat.

– Ha jól tudjuk, idén is lesz jótékonysági vacsora a macskaárvaház támogatására.

– A múlt évben a sarudi Sulyom Tájétterem adott otthont a végül nagyszerűen sikerült jótékonysági vacsoránknak. Idén pedig – dr. Lőrincz György és családja, barátaink és támogatóink jóvoltából – a szintén fantasztikus presztizsű egerszalóki St. Andrea borászat lesz a helyszíne a borkóstolóval egybekötött, természetesen vegán, jótékonysági vacsorának április 22-én, a Föld napján. Velünk lesz Kiss Norbi autóversenyző, kuratóriumi tagunk mellett Náksi Attila zenei producer, Bereczki Zoltán színművész, Gerendai Károly üzletember, s a magyar nehézsúlyú ökölvívás nemzetközi hírű legendája, Szikora István sokszoros magyar bajnok, Mike Tyson és Lennox Lewis egyetlen hazai ellenfele is.