A településre látogatott az elmúlt héten Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, tájékoztatta lapunkat Gedei Zoltán polgármester. A képviselő az idősek otthonában megbeszélést folytatott a Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény vezetőjével, Hinkelmann-né Csejk Ágnessel. Szabó Zsolt közölte, hogy az otthon elkezdett rekonstrukciója mellett a belső út felújítására is van már forrás. A képviselő a község római katolikus templomában is járt. Itt Kohajda Zoltán plébános tájékoztatta, hogy az óvoda s az iskola mellett a tervezett bölcsőde is egyházi fenntartású intézmény lesz.

– Szabó Zsolt és a képviselő-testületünk tagjai közötti megbeszélésen a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítéséről, valamint a község új egészségcentrumának tervezéséről és a községet Adáccsal összekötő út felújításáról volt szó – foglalta össze Gedei Zoltán.