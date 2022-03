A település neve a XIII. században Terra Halaz volt. Viszontagságos évszázadokat élt meg a falu, a török hódoltság idején el is néptelenedett. Pásztor János polgármester szerint a látványos fejlődés kulcsa az volt, hogy a cégek ötszázmilliós adójából az összes utat leaszfaltozták, illetve felújították.

– A lakosság száma emelkedni kezdett, fölmentek a telekárak. A lerobbant házak pár év alatt eltűntek, mindet­ megvették és felújították vagy lebontották. Sok fiatal család költözött be gyerekkel. Eddig 75 kisgyermek járt az óvodánkba három csoportban, idén már 110-et kellene fölvenni. Húsz-huszonöt éve indult utoljára két első osztály az iskolában. Most ez újra megtörtént, s jövőre ugyanez lesz a helyzet. Kevés lehet a tanterem is, tervezni kell a fejlesztést. Óvodabővítésre már beadtunk egy 200 milliós pályázatot, négy csoportosra változna az intézmény. Bölcsődére is nyertünk 185 millió forint állami támogatást – sorolta Pásztor János.

A polgármester beszélt az átadás előtt álló új községközpontról, a Terra Halazról is. Házasságkötő és tanácsteremnek, a körzeti megbízott, a közterület-felügyelő, a polgárőrség, a mezőőri szolgálat irodáinak és a gyógyszertárnak ad helyet. A 2014-ben átadott új egészségháztól így csak pár lépésre lesz a patika. Az új modern, nyilvános illemhely kialakítása a szomszédos piac és a mindig hatalmas érdeklődés kísérte falunapok miatt is fontos volt. További tervekből sincs hiány.

Fontos a személyes gondoskodás - A községben az újszülötteket ötvenezer forinttal és pelenkával támogatják, s az apróságoknak oklevél is jár. A 80. születésnapjukat ünneplőket szintén ekkora összeggel, ajándékcsomaggal és emléklappal lepik meg a jeles napon­. A nyugdíjasok az idősek napján tízezer forintot kapnak, és karácsonyi ajándékot is átvehetnek. A községben megemlékeznek a negyvenedik, ­ötvenedik és hatvanadik házassági évfordulót ünneplőkről is. Ők annyiszor ezer forintot kapnak, ahány éve házasok­. A gyerekeknek tízezer forint iskolakezdési támogatás jár, illetve karácsonyi ajándék is dukál. Rendszeres a rászorulók tűzifával való segítése.

– Építési engedélyünk van egy körforgalom kialakítására a falu központjában. Itt öt utca találkozik, ez balesetveszélyes. A látványterv nagyon szép. A polgármesteri hivatal melletti romos házat szeretnénk megvenni és lebontani. A helyén új parkolót alakítunk ki. Az árokrendszer kiépítése, a járdák felújítása többéves folyamat része. Nagyon élénk nálunk a sportélet, támogatásból és önerőből június végéig elkészül a futballpályán a fedett lelátó, a sportöltözőt saját pénzből újítjuk fel. Egy nyári szánkópályát is tervezünk építeni. A mindennapi feladataink ellátásában nagy segítséget nyújtanak a civil szervezeteink, anyagilag is támogatjuk őket. Községünkben nincs közmunkás, mindenkinek van munkahelye. Jó helyen fekszünk, négy kilométerre található Gyöngyös ipari parkja, a településünk területén pedig itt az Apollo, valamint az ipari és orvosi gázokat előállító SIAD. A képviselő-testülettel az a célunk, hogy jó legyen Gyöngyöshalászon élni, s erre büszkék is vagyunk – jelentette ki Pásztor János.

Jó közbiztonság - Pásztor János elmondta, hogy a rendőrség megnövekedett feladatai miatt a falu körzeti megbízottját sokszor elvezénylik. Az önkormányzat ezért közterület-felügyelőt és két mezőőrt alkalmaz, akiknek a folyamatos járőrözése, a már telepített térfigyelő kamerákkal együtt, igen hatékony visszatartó erőnek bizonyul.