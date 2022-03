Mátraderecskén, Kömlőn, Verpeléten, Tarnazsadányban, Tardoson, Gyöngyösön és Egerben a befogadó helyeken több száz bajbajutott emberről gondoskodnak az önkormányzatok és a segítő civilek. Mivel bizonytalan, hogy mikor térhetnek haza, mindenhol segítenek a beilleszkedésükben, s munkát is ajánlanak nekik.

Mátraderecskén biztonság­ban érzik magukat azok a Kárpátaljáról érkezett családok, akik a községben leltek menedékre az önkormányzat szálláshelyén. Jelenleg tizenöten vannak, köztük nyolc gyermek tölti napjait a háború végére várva.

Összefogtak a menekültek megsegítésére

Forgó Gábor polgármestertől megtudtuk, hogy már az érkezésüket követően arról érdeklődtek a felnőttek, hogy miként tudnák hasznossá tenni magukat. Több asszony is jelezte például, nem szeretnének tétlenül üldögélni, és a befogadást, az adományokat is meghálálnák, ha akadna a faluban bármilyen munka. A község vezetője másfél hektárnyi művelésre alkalmas földet ajánlott fel számukra, ahol a közmunkásokkal együtt mezőgazdasági munkát végeznek majd.

– Egyelőre bizonytalan, hogy mikor térhetnek haza Kárpátaljára a családok, épp ezért szeretnénk, ha be tudnának illeszkedni a falu életébe. A különböző korú gyermekekre is gondoltunk. Igaz, itt a nyelvi akadály jelent némi gondot, de a játékos vagy sportfoglalkozásokon ez is áthidalható. A nagyobbacska fiúk már rendszeresen részt vesznek a fociedzéseken. Mivel mélyen hívő családokról van szó, természetesen az egyházi szertartásokon, istentiszteleteken is örömmel látjuk őket. Az imákra, a hitre nagy szükség van ezekben az időkben, hiszen sok hozzátartozójuk, barátjuk otthon maradt, akikért aggódnak - fogalmazott a polgármester.

Azt is hozzátette, nagy öröm számunkra, hogy sokan összefogtak a menekült családok megsegítésére. Felhívásukra temérdek mennyiségű adomány gyűlt össze.

Egerszóláton a tájházban szállásolták el a menekülteket, akik zömében nyugdíjasok, így nem igényeltek munkalehetőséget Verebélyi György polgármester tájékoztatása szerint.



Turó Tamás, Kömlő polgármestere portálunk érdeklődésére elmondta, hogy a településükön tizenöt menekültet szállásoltak el szociális lakásokban.

– A férfiak már elhelyezkedtek az építőiparban, így ott dolgozhatnak, amíg a hölgyek a háztartást vezetik. A gyermekeik pedig óvodába és iskolába járnak – részletezte Turó Tamás. Mint elmondta, a náluk tartózkodók ugyan ukrán állampolgárok, de a nyelvi korlátokat át tudják hidalni, ugyanis akadnak közöttük, akik magyarul is beszélnek.