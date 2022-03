– Tavaly nyárra ígérte a kivitelező-beruházó az átadást – panaszolta egri olvasónk, aki mai napig egy befejezetlen lakásban kénytelen élni. Mint mondta, csalódott, ugyanis a több tízmillió forintos ingatlan külső munkái nem készültek el időre. Kiderült, hogy változott a műszaki tartalom, és több lakás került a területre, mint amennyire számítottak. Ráadásul a belső munkák hibái már néhány hónap alatt megmutatkoztak.

– Még 2020 decemberében írtuk alá az előszerződést, ebben például napelem vagy napkollektorrendszer is volt a műszaki tartalomban, döntéskor ez volt az egyik szempontom. Fenntartható, modern környezetbarát ingatlant szerettem volna. Ekkor még nagy zöldterületet, hátsó kertet ígért a beruházó, garázssorral lezárva. Tavaly január elején azt mondta, a hatóság nem engedte ezt, lakásokat is kellett építenie azok fölé. Megnyugtatott, hogy ezek garzonok, s nagy ablakaik a másik utca felé néznek majd. Időközben ez is megváltozott, ahogy a beígért lapos tetőből is sátortető lett, az ígértnél jóval nagyobb nyeregmagassággal – emlékezett vissza a férfi. Elmondta, a belső udvar csekély zöldfelületét is parkolóvá kezdték alakítani, de ezt a lakók többsége ellenezte. Sikerült leállítani, a beruházó visszaállította a zöldfelületet.

– A belső munkák ugyan elkészültek, de folyamatosan javítgatni kell valamit. Ha több tízmillió forintot szán valaki egy új lakásra, elvárná, hogy ne kelljen ezt tenni. Hőhíd van az udvari ablak alatt. Erős szélben az északi fali konnektorokból is ömlik be a hideg levegő. A beruházó elmondása szerint „normális egy kis légáram”, mert a lakást nem lehet hermetikusan lezárni, mint egy befőttesüveget. Szerintem ez elfogadhatatlan egy új építésű, szigetelt épületnél. Ahogy az is, hogy néhány hónap használat után padlóburkolat a lakásban és a lépcsőházban több helyen megmozdult. A konyha csempéje, a kőszegélyek itt-ott leváltak a falról. A fugakipergéseket javították a burkolók, de a javított fuga is kipereg. Hatalmas a kosz, a kényelmetlenség minden egyes javítás után. Nem tudom teljesen használni a lakást, sokadszor kell kiürítenem – részletezte a neve elhallgatását kérő férfi. A kivitelezőt sem kívánta megnevezni.

Kitért arra is, hogy az átadás tavaly júniusban volt, de még nincs kaputelefon, hátsóbejárat-világítás, csapadékvezető folyókák, kerítések sem, az utcafronton homlokzati lábazatnál kilóg a háló, a villanycsövezés. Elmondta, a beruházó utóbbi hónapokban e-mailekre nem válaszol, akkor beszélnek, ha telefonon visszahívja. Jótállási jegyet pedig nem kapott.

– A beruházó azt mondja, minden elkészül, de a türelmem fogytán. Kiszolgáltatottnak érzem magam, hiszen minden ki van fizetve. Kötbér nincs, ezt kiemelte a szerződésből. Úgy látom, rossz pályán van az építőipar. Talán túlvállalás miatt, de gyorsan építenek, a határidőket, műszaki tartalmat sokan nem tartják tiszteletben. Nem tartósak az új épületek. Az öt-tíz évenkénti nagyjavítás környezetvédelmi szempontból is nonszensz, hiszen hulladék termelődik, az új anyagok, berendezések előállítása rengeteg energiát emészt fel – vélte.

Kötelező jótállási jegyet adni – A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló kormányrendelet kiterjed az újonnan épített lakásoknak és lakóépületeknek jogszabályban meghatározott épületszerkezeteire, lakás- és épületberendezések beépítésére, illetve beszerelésére, valamint az e lakóépületeknek a kiszolgálóhelyiségeire és részeire – tájékoztatott a Heves Megyei Kormányhivatal. Rámutatott, a vevő bizonyos jogsértések esetén fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz, s a szerződéses jogviszonyra visszavezetve az igényét polgárjogi úton is érvényesítheti. – A vásárló minőségi kifogásai miatt, hogy azokat kezelje a vállalkozó, panaszával levélben vagy ügyfélkapun át fordulhat a kormányhivatalhoz. A fogyasztóvédelem hatósági eljárásban vizsgálja, hogy a vállalkozás betartotta-e az előírásokat, ahogy a jótállási jegy átadását, a jótállási igénnyel kapcsolatosakat. Utóbbi teljesítésének kikényszerítése bírósági eljárás tárgya, vagy Békéltető Testület előtti eljárásban lehet rendezhető a fogyasztói jogvita.