Aktívan Hevesben – ez volt címe annak a turisztikai témájú konferenciának, melyet kedden a megyeházán tartottak. Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, országgyűlési képviselő-jelölt köszöntőjében leszögezte, megyénk páratlan adottságú, s az aktív turizmusban rengeteg a potenciál. Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke hozzátette, bízik benne, hogy az utóbbi évek ökoturisztikai fejlesztési lendülete kitart, hiszen kiemelkedő térségekkel rendelkezik szűkebb hazánk, melyben még vannak feltáratlan lehetőségek.

Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, célkitűzés, hogy Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon, s ennek szerves része az aktív életmód feltételeinek megteremtése. A kormánybiztos az utóbbi évek sikereiről szólt, így először a kerékpározás népszerűsítését említette.

– Heves megyében 2014 óta 73 kilométer kerékpárút épült, de már elkészültek a tervek a Gyöngyös és Gyöngyössolymos közötti szakaszra – részletezte. Megemlítette a turistaházak korszerűsítését célzó programot is, ebben szépült meg a Borostyán Panzió, a Fátyol Vendégház vagy a Stimecz-ház.

– Ezeken kívül 2025-re rendezzük a kisvasút vonalakat is. A gyöngyösi két ágával már elkészültünk, a felsőtárkányi is megkapta már a forrást – mondta. Elindult a nyaralóhajózás, mely a Tisza-tavat is érinti, via ferraták épültek, de a további tervek között szerepel mások mellett a kiskörei raftingpálya megépítése.

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere előadásában elmondta, a sport támogatása befektetés.

– Városunk észak-dél irányban átkerékpározható, elkészült az Érsekkerti futókör, körzetünkben rengeteg turista útvonal fellelhető, az úszási igények is kielégítettek. Ám vannak területek, ahol kihívásokkal kell szembenézzünk. Ilyen a jeges infrastruktúra, reméljük, néhány éven belül megépülhet egy jégcsarnok – mondta.



Ezt követően a résztvevők a lovasturisztikával és a Tisza-tó aktív turizmusával kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg.