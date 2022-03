Magasabb áron juthatnak a vásárlók ezután a múzeumi sörhöz a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményben. A földszinti látványüzemet a múzeum épületének rekonstrukciójakor alakították ki, akkor a felújítás pályázata rögzítette az árakat. Tavaly ennek a fenntartási időszaka lejárt, így a kötöttség is megszűnt, azonban a pandémiás helyzet és a kötelező zárvatartás miatt ez az áremelés akkor nem volt időszerű. Egy pohár sör ára eddig 350 forint volt, ez most száz forinttal lett drágább. A meggysörből mostantól 500 forintért adnak egy pohárral – mondta el Kökény Ferenc igazgató, történész–muzeológus. Kiemelte, az áremelést reális lépésnek tartják, az alapanyagárak növekedtek, ám az emelés mértéke nem olyan szintű, hogy ettől csökkent volna a vendégek száma. A sörözőt elsősorban tavasztól őszig látogatják szívesen, ezen belül is a hétvégéken jelentős a betérők száma. Gyakran a kiállításokat végignéző csoportok is egy-egy pohár sör elfogyasztásával fejezik be a múzeumlátogatást. A három alapsör – világos, búza és barna – készítése a hatvani műhelyben történik, a sörökből a múzeumlátogatók is gyakran fogyasztanak. Nyáron fogyasztható szezonálisan meggysör is. Évente átlagban harmincszor főznek sört a látványfőzdében, átlagosan négyszáz litert.