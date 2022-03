Hétfőn ünnepélyesen átadták a Bükki Csillagdát. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) új, Répáshuta mellett épült attrakciója kedden délelőtt megnyitja kapuit a nagyközönség előtt is. Az ünnepségen előbb Kozma Attila filmje, Lovász Anett verse és Nahaj Péter dala vezette föl a köszöntőket.

Rónai Kálmánné, a BNPI igazgatója az igazgatóság feladatait ismertette, amelyek közé illeszkedik a csillagda létrehozása is, hiszen nem csak a föld felszínén és alatta lévő természeti értékeket kell védeni, hanem az eget, a légkört is. A csillagos égbolt természeti örökség és az emberek kulturális öröksége. Egyre nagyobb problémát okoz a fényszennyezés, a repülők és a műholdak jelenléte. A Kaptárkő Egyesület végzett méréseket, ennek nyomán kapta meg a Bükk egy része a Csillagos Égbolt park címet. Hozzátette, a mesterséges fény veszélyezteti a rovarokat, az énekesmadarakat, s árt az emberek egészségének is.

Az átadott beruházásról elmondta, a létesítményt régen megtervezték, de pályázaton nem kaptak rá pénzt, ekkor fordultak Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztoshoz, aki segített kormányzati támogatást és állami pénzt szerezni az ötlet megvalósulásához. A fejlesztéshez 1,276 milliárd forintot adott közvetlenül a költségvetés, s ehhez még hozzátette önrészét a BNPI is. A 760 négyzetméteres csillagdában található állandó kiállítás, meteorit gyűjtemény, planetárium, egy nagy és több kisebb távcső, virtuális valóság attrakciók. A környéken négy kilométeres bolygótúrát lehet tenni, az épület tetején meteorológiai állomás, tűzgömbfigyelő kamera kapott helyet. A létesítményben 16-an dolgoztak, nyolcan a BNPI alkalmazottai, a többieket vállalkozó foglalkoztatja.

Révész Máriusz elmondta, ő maga hat éve foglalkozik a csillagda ügyével, de az egész még korábban kezdődött. Kifejtette, ő már korábban kipróbálta, jól szórakozott, szerinte a létesítmény különbözni fog a sok kevésbé jó látogatóközponttól. Izgalmas lesz felnőtteknek és gyerekeknek is. Szerinte mindenki nyer vele, a látogatók, a környezet- és a természetvédelem ügye és a répáshutaiak is, ahol az erdőgazdálkodás csökkenését ellensúlyozhatja a turizmus fejlődése. Sok látogatót kívánt és azt, hogy legyen verseny a három magyarországi csillagda között.

Dr. Nagy István agrárminiszter csodahelynek és emberi csodatettnek tartja a csillagdát, amelynek, ha van célja, akkor az, hogy közel hozza a természethez az embert. Ezáltal felelősséget ébreszt benne, hogy álljon ki és tegyen érte. Szerinte a járvány időszaka kivitte az embereket a természetbe, a mostani háborúban pedig a nemzeti parkok és erdőgazdaságok a menekültek befogadásával ismét bizonyították, ott vannak, ahol segíteni kell. Kitért arra, hogy tavaly a nemzeti parkok 30 pályázatot fejeztek be 8,7 milliárd forint értékben, az utóbbi évtizedekben nőtt a látogatószám, a kínálat és a létesítmények száma is.