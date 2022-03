A MÁV mobilalkalmazásában már 10 város helyi Volánbusz-bérletei is megvásárolhatók. A MÁV-Volán-csoport közös fejlesztéseinek köszönhetően most már nem csak az applikációban, hanem a vasúti automatákban is elérhetőek ezek a díjtermékek, továbbá bizonyos helyi Volánbusz-jegyek. A fejlesztések hosszútávú célja, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket akár buszos, akár vasúti, helyi vagy helyközi utazásnál – tájékoztatott a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Mint fogalmaztak, a MÁV és a Volánbusz közötti stratégiai közös együttműködés kiemelt célja a városi, regionális és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása. Ennek érdekében 2020 óta a MÁV app egy új menüponttal bővült, hogy a térségi és városi jegyek is elérhetőek legyenek az utasok számára. Több lépésben, az elmúlt másfél évben összesen 10 város helyi Volánbusz-bérletei és egyes buszjegyei váltak elérhetővé a vasúttársaság applikációjában.

Automatákban is elérhető

Tavaly június végén zárult a MÁV-START jegykiadó automatáinak megújítása, amelyeket immár a MÁV Szolgáltató Központ által fejlesztett rendszer jegykiadó-automata informatikai háttere, szerverei és szakértői szolgálnak ki. A közös rendszernek köszönhető, hogy idén márciusától már a MÁV-START automaták kínálatában is elérhetővé váltak a MÁV appban megvásárolható Volánbusz-bérletek és bizonyos Volánbusz-jegyek Egerben is.

A folyamatos fejlesztések a MÁV-Volán-csoport hosszútávú célját szolgálják, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket – legyen szó akár buszos, akár vasúti, helyi vagy helyközi utazásról.

- emelték ki.