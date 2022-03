Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt a vendége dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselőjelölt választási fórumának szombaton délután Egerben, az Agria Parkban.

A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón a Heol kérdésre - miszerint a szomszédságunkban dúló háború miként befolyásolhatja az április 3-i választásokat? - azt mondta: egy választást nagyon sok tényező befolyásol. Alapvető beállítódások, szülőktől, nagyszülőktől örökölt értékrend a társadalom felét, kétharmadát vagy ide, vagy oda sorolja. Aztán egy adott kormánynak a teljesítménye, amit le lehet mérni, ennek egy másik kormányéval való összevetése, illetve aktuális helyzetek, például olyan különböző válságok, amiben a kormányon lévők meg tudják mutatni, hogy képesek-e az országot vezetni.

Másrészről a helyzet reflexszerűen összezárja a közösségeket, a társadalmat. Ilyen értelemben önmagában, mindenféle aktuálpolitikai válasz nélkül is mondható, hogy bizonyára lesz befolyása a válságnak, ennek a háborúnak a választások végeredményére.



A házelnök szerint lehetett volna egy olyan szituáció is, amelyben az ellenzék, félretéve a reflexeit, meg azt a gyűlöletet, amellyel irányukban viseltetik, megpróbál fölnőni a feladathoz, és nem minden áron az ellenségeskedésnek az ügyeit keresve, segítené, támogatná a kormányzat politikáját. Nem ezt választották, hanem olyan felelőtlen nyilatkozatok sorát tették meg, amit az egyszerű hírfogyasztó ember kétségbe esve figyelt, mert olyan kockázatot jelentett Magyarország biztonságára, különösen az Ukrajna területén élő magyarokra, ami több annál, mint amit el lehet viselni.



- Remélem, hogy a választók ezt is mérlegelve döntik majd el, hogy április 3. után a Fidesz és a KDNP folytathatja a kormányzást. Remélem, hogy nagyon sokan fogják majd úgy érezni azok közül, akik egyébként a baloldallal szimpatizálnak, hogy ez már túlment azon a határon, amikor az embernek el kell gondolkodni, hogy érdemes-e támogatni olyan politikai erőket, amelyek a legelemibb felelősség birtokában sincsenek - fogalmazott Kövér László.





Az Országgyűlés elnöke beszélt arról is, hogy minden alkalmat megragad, hogy arra hívja fel a szimpatizánsaikat, hogy "hozzanak magukkal még egy embert!". Ne a választás napjára mindössze, hanem a még hátralévő 13, 14 napra. Minél több ember vesz részt a mozgósításban, magában a kampányban annál nagyobb lesz a várható siker.



- Azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van ebben a zavaros világban. Nem a KDNP-nek és Fidesznek, hanem az országnak. Ha azt akarjuk, hogy biztonságban és békében élhessük le a következő négy évünket ebben az országban, minden józan megfontolás arra mutat, hogy megkapjuk a bizalmat - mondta.



Kövér szerint normális körülmények között egy választás tétje az szokott lenni, hogy egy értékközösség alapján különböző utakat elgondoló szemben álló politikai felek milyen kínálatot tudnak adni a választóknak a következő négy esztendőre. Ez Magyarországon sajnos 32 éve nincs így.



- Ha lehetett a rendszerváltás korának ellentéteit, feszültségeit még tovább élezni, akkor ez mára sikerült. Ma valóban az a kérdés, hogy előre menjünk-e vagy pedig hátra. Az elmúlt 12 év, és az azt megelőző kormányzás összevetéséből látszik, hogy van vesztenivalónk. Van mit megvédenünk. Nem csak a családpolitika tekintetében, az önkormányzati politika, az agrárium teljesítőképességének a növelése tekintetében. A 2010-et megelőző kormányzatok egyikének sem sikerült olyan eredményeket elérnie, mint amilyet nekünk sikerült - jelentette ki.



Úgy fogalmazott, hogy sajnos a tét most még ennél is nagyobb, hisz háború zajlik.

- Csak bízni tudunk benne, meg imádkozni, hogy a háború ne érje el a Kárpátok nyugati lejtőit, ne terjedjen át Kárpátaljára és különösen ne terjedjen át egyetlen európai uniós meg NATO tagországra sem, hiszen annak beláthatatlan következményei lennének. A között kell döntenünk, hogy azokra bízzuk-e a következő négy esztendőt, akik eddig is képesek voltak mindenféle válságot jól kezelni és akik békés, higgadt, a magyarok biztonságára törekvő politikát ígérnek, vagy azoknak adjuk kezébe a sorsunkat, akik felelőtlenül össze-vissza beszélnek, gyakorlatilag a háborús uszítók sorába állnak - mondta a házelnök.