A déli határszakasz védelmének megerősítésére a polgárőrök már 2016 óta nagy segítséget jelentenek a helyi egyesületek számára, tájékoztatott Sárközi László, a mórahalmi polgárőrség elnöke. Mint mondta, az elmúlt időszakban is jól együttműködtek a mélységi s a helyi polgárőrszervezetek, a rendőrség irányításával migránscsoportok sikeres feltartóztatásában vettek részt. Az illegális határátlépési kísérletek egyre nagyobb száma miatt a polgárőrök fokozott bevonásáról döntött a magyar kormány, egyelőre április végéig határozta meg a feladatokat kormányrendeletben.



A Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület négy tagja, Juhász Gábor elnök, Mácsár Lászlóné alelnök, Tóth Norbert és Kánya Istvánné március 7-től 11-ig vett részt Csongrád-Csanád megyében a déli határ védelmében, a szabadidejük terhére. Lapunkat Mácsár Lászlóné arról tájékoztatta, hogy az eltelt hét során a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség járőreivel, a röszkei és a mórahalmi polgárőrökkel együtt több határsértő csoportot tartóztattak fel Ásotthalom és Mórahalom külterületén.



– Négy éjszakán át láttunk el tizenkét órás szolgálatot – részletezte Mácsár Lászlóné. – Egyebek között az 55-ös főút területén tartóztattunk fel tizennégy határsértőt. A rendőrök drónt és helikoptert is bevetettek a menekülő személyek felkutatására. Az illegális migránsokat egy közeli erdős területen találták meg. Egy másik alkalommal Mórahalom és Röszke területén, az államhatár mellett 13 bevándorlót akadályoztunk meg a rendőrökkel közösen abban, hogy hazánk területére illegálisan belépjenek. Jó érzés, hogy számítanak a munkánkra a határvédelemben. A megfelelő technika is segítségünkre volt, hiszen éjjellátókkal és drónokkal is felszerelték a rendészeti szerveket. A szállásunk és az ellátásunk minden igényt kielégített. A lehetőségeinkhez mérten továbbra is készek vagyunk részt vállalni e fontos munkából, mind önállóan, mind a társhatóságokkal – közölte az alelnök.



A gyöngyösi polgárőrök úgy érzik, a migrációs nyomás fokozódása miatt nagy segítséget tudnak nyújtani a határrendészeti szerveknek. Emellett a polgárőrség szerepvállalásának fontossága a bejutó migránsok felderítésében is megmutatkozik. Sárközi Lászlótól megtudtuk, a gyöngyösi kollégái eredményesen dolgoztak. Bármikor, bármilyen feladatban számíthattak egymás segítségére, támogatására.– Nagy tisztelettel köszönöm a polgárőröknek és családtagjaiknak, hogy számíthatunk az önzetlen segítségre, amit Mórahalomnak nyújtanak – emelte ki Sárközi László.