A tervanyag a város honlapján megtekinthető, és elektronikus levélben véleményezhető április 11-ig – adta hírül Farkas Sándor polgármester.



A tervek szerint minderre a felszín alatti vízbázisok minőségromlása – magas vas-‐ és mangántartalom –, valamint a tisztítómű elavultsága miatt van szükség, ugyanis a településre eljuttatott ivóvíz sok esetben kifogásolt. A kutakból kitermelt ivóvíz – főleg a nyári időszakban – mennyiségileg sem elegendő a település vízellátásához.

A vízellátó rendszerben lévő medencék tárolóképessége nem megfelelő, azok üzembiztonsági kockázatot jelentenek az ellátásban. Ezért új, kétszáz köbméteres tárolóra is szükség van.

A meglévő száz köbméteres tárolómedencék mellé kerülne még kettő, kettőszáz ötven köbméteres magaslati ivóvíztároló medence is. Ez azért fontos, mert ezekkel karbantartás, felújítás esetén is biztosítani lehet a folyamatos vízellátást, tájékoztattak.