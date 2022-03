A város mellett működik a Befogadlak és Befoglak állatmenhely és ebrendészeti telep. Ez utóbbinak a kószáló ebek befogása a feladata, amely az egyik kötelező feladata is az önkormányzatoknak. A menhely most újabb harminc kutya őrzésére kialakított kennelekkel bővült. A fejlesztést a térség országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt is megtekintette.