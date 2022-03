– Társaságunk szűkebb hazánk déli és nyugati részén 34 településen látja el a közszolgáltatói tevékenységet, ezen belül a szelektív hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését végzi. Az elmúlt években növekedés tapasztalható a szelektíven begyűjtött szelektív hulladék mennyiségében. Véleményünk szerint ebben leginkább az elmúlt, rendkívülinek számító két év hatása mutatkozik meg, ugyanis a járvány miatt sokan tértek át az online vásárlásra, s így jelentősen megnövekedett a csomagolási hulladékok mennyisége – mondta el lapunknak Márton Edina, a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. hatvani telephelyvezetője és környezetvédelmi megbízottja. Megjegyezte, az általuk közszolgáltatóként ellátott Heves megyei településekről 2019-ben mintegy 1500 tonna szelektív hulladékot szállítottak el, s ez 2020-ban és tavaly 1800 tonnára nőtt.



Márton Edina közölte, a házhoz menő gyűjtésen kívül egyes településeken kihelyezett gyűjtőszigetek is vannak. Hatvanban és Hevesen a hulladékudvarok nyitvatartási idejében leadhatók többek között szelektív anyagok is. Egyik gyűjtési módszernél sincs mennyiségi korlát, a házak elé kihelyezett összes, így kiválogatott hulladékot elszállítják, amennyiben az felismerhető és rakodható módon van összekészítve. Ezeket anyagfajták szerint kézzel válogatják. Így üveg, papír, ötféle műanyag, kétféle fém s csomagolási hulladék keletkezik, melyeket bálázva vagy ömlesztve a hasznosító partnereknek adnak át.



Farkas Mónika, az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői asszisztense arról tájékoztatott, a szelektíven gyűjtött csomagolási papír, műanyag, fém, üveg mennyisége évről évre emelkedik az általuk ellátott szolgáltatási területeken. Amíg 2017-ben 1380 tonnát gyűjtöttek be, addig 2018-ban már 2130 tonnát. Tavaly összesen 2700 tonnát szállítottak el a háztartásoktól.



– A magánszemélyek és cégek nem mindig a szabályoknak megfelelően használják a térítésmentes szolgáltatást, és nem az általunk hirdetett csomagolási hulladékokat teszik a szelektívhulladék-gyűjtő edényekbe. Sajnos előfordul, hogy veszélyes hulladék is belekeveredik. Ez azért probléma, mert a többi hasznosítható hulladék szennyeződhet, másrészt veszélyezteti a szállítást és a válogatást végző kollégák egészségét. Az arányokat nézve elmondható, hogy a lakosság közel 75 százaléka helyesen végzi a szelektív hulladékgyűjtést – fűzte hozzá.



A megye északi részén is javultak az elmúlt években a lakosság hulladékgyűjtési szokásai. A PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Eged Renátó elmondta, tavaly az általuk elszállított hulladék 6,4 százalékát helyezték el szelektívhulladék-gyűjtő edényekbe és az üvegnek szánt konténerekbe, addig 2020-ban az arány alig érte el a hat százalékot.



Jó példát mutatnak a gyerekeknek – Bár kicsik a gyermekeink, de azt ők is tudják, hogy sok minden van, ami nemcsak szemét, hanem újra lehet hasznosítani. A kupakokat például velük együtt szoktuk elvinni az egri buszpályaudvar gyűjtőjébe, s bizony nagyon élvezik, hogy bedobhatják a szív alakú formába. Külön gyűjtjük a papírt és az elöblített műanyag flakonokat is – mondta el a Hírlapnak az egri Sinkovics-Kovács Kitti. Feldebrői olvasónk, Longayné Szeverényi Viola arról számolt be, ők is szelektíven gyűjtenek. – Az éghető papírhulladékok a vegyes tüzelésű ­kazánunkba kerülnek, különválogatjuk a műanyagot és az üveget, s a zöld nyesedék egy részét mi magunk komposztáljuk, a többit bezsákoljuk. A gyerekeimet arra tanítottam, ne szemeteljenek, és sétáink alkalmával fel szoktuk szedni az eldobált dolgokat – mondta.