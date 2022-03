– Mivel ez az esemény a nagy szervezetek találkozója, ezért olyan, mint egy plenáris ülés – nyilatkozta Farkasné Juhász Margit, a 23. Egri Civil Fórum levezető elnöke, az Egri Civil Kerekasztal (ECK) tagja. Most vették birtokba a pályázatok útján elnyert közösségi házat a Kossuth Lajos utca 12. alatt. Emellett a városban 25 éve működő civilek munkáját, feladatait tekintették át.



– A fórum lehetőséget adott arra is, hogy a változtatásokat megbeszéljük és megszavazzuk. Ahogy arra is, hogy megválasszuk a szervezetek képviseletét is. Ők később az ECK-ban dolgoznak egész évben – részletezte. Egerben jelenleg mintegy száz civil szervezet működik.