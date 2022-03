Február végén a Fővárosi Törvényszék újabb elsőfokú ítéletet hirdetett az immár nyolc éve folyamatban lévő azbesztperekben – tájékoztatta lportálunkat dr. Igyártó Gyöngyi ügyvéd.

Az eljárások nyolc esetben még 2014-ben indultak több, mesotheliómával, vagyis gyógyíthatatlan mellhártya-daganattal küzdő áldozattal. Ők a Lőrinci és Zagyvaszántó határában található eternitgyár közelében laktak és évtizedeken át belélegezték az azbesztfeldolgozás következtében onnan kiáramló rákkeltő anyagot. Az ipari létesítmény állami tulajdon volt, ezért a Magyar Állammal szemben folytak a kártérítési perek az egészségkárosodás és a halálozások miatt.

Dr. Igyártó Gyöngyi ügyvéd elmondta, a mostani ítélet a megismételt elsőfokú eljárásban született Válóczi József és Kocza Alfréd perében. Az ítélet nem jogerős, számukra 40 millió forint sérelemdíjat határoztak meg mind a két ügyben. Korábban mind a Fővárosi Törvényszék első fokon, majd a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elutasította a kereseteiket – annak ellenére, hogy bebizonyosodott, az áldozatok a gyár kiporzása következtében betegedtek és haltak meg.

A pereket még a betegséggel közvetlenül érintett emberek indították, akik közül ma már csak egy van életben, a többiek meghaltak és az eljárásokat az özvegyek folytatták. A mostani ítéletben a megismételt eljárást nehezítette a pandémiás helyzet, a szakértők meghallgatása a bizonyítási eljárásban nehézkes volt – tette hozzá dr. Igyártó Gyöngyi.

Az egykori gyár területén ma már csak az épületegyüttes betontalapzata található, a 2004-ben leállt vállalatot 2009-ben bontani kezdte a Huntyre Kft., amely a terület rekultiválását is ígérte. A bontást egy másik tulajdonos, a Selyp Invest Kft. fejezte be 2011-ben. A eternitgyári munkát egyik cég sem szabályszerűen végezte, gyakran a romba dőlő betonépítmények újabb azbesztszennyeződéssel kevert pora vastagon lepte el a környék épületeit.

Egy kormánydöntés 2014 decemberében 1,3 milliárd forint közpénzt különített el a terület rekultivációjára. 2015 májusában az akkor már a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Pajtók Gábor jelentette be, hogy elkezdődött az azbesztszennyezett kéthektáros terület kármentesítése, ahonnan 26 ezer tonnányi azbeszttartalmú veszélyes anyagot szállítottak el 2015 őszéig.

Víg Zoltán, Lőrinci polgármestere korábban arról adott tájékoztatást, hogy a településen 1971-től 2005-ig gyártottak azbeszttartalmú termékeket. Egy 2013 végi háziorvosi jelentés rávilágított, a zagyvaszántói praxisból 22, a lőrinciből hat mellhártyadaganatos megbetegedést jelentettek az azt megelőző hét évben. A közegészségügyi hatóságok megállapították, hogy az üzem működése miatt öt kilométeres körzetben 2007 és 2012 között huszonnyolcan betegedtek meg.

A polgármester a mostani ítélettel kapcsolatban elmondta, a hozzátartozók mindenképpen megérdemlik a megítélt kártérítést, ha már a betegségben szenvedők nem élhették meg az ítélethozatalt. Hozzátette: az egykori Selyp Invest Kft. felszámolója a kö­zelmúltban megkereste Lőrinci önkormányzatát, hogy néhány millió forint megfizetése ellenében visszakaphatná az önkormányzat az egykori gyártelep területét. Mindehhez elsősorban arra volna szükség, hogy az önkormányzat kapjon egy hatósági környezetvédelmi tanúsítványt, ami igazolja, hogy a terület azbesztmentes. Ilyet eddig még senki nem mutatott be – tette hozzá Vig Zoltán.

Az azbeszt azóta is betegít

Az azbeszt azóta is okoz megbetegedéseket. Dr. Dankó Péter Lőrinciben dolgozó háziorvos elmondta, új esetek, megbetegedések az elmúlt időszakban is jelentkeztek, évente egy-két esetben igazolódik be, hogy valakinél kialakul a gyakran két vagy három évtizedes lappangási időszakkal rendelkező daganatos elváltozás csak az ő háziorvosi körzetében. A betegség diagnosztizálása után az átlagos túlélési idő két év. A háziorvos megerősítette, olyan személyek betegedtek meg, akik sosem dolgoztak a valamikori eternitgyárban, csupán annak közelében éltek.