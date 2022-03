Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bugát Pál Kórházban című Európai Uniós projekt jóvoltából fejlődik a rendelőintézet infrastrukturális és műszeres felkészültsége annak érdekében, hogy hatékony, és eredményes járóbeteg ellátást tudjanak biztosítani a térség betegeinek.

A gyöngyösi Bugát Pál Kórház Rendelőintézet több éve tudatos pályázati munkával egymásra épülő sikeres projektekkel fejleszti az intézmény infrastrukturális és műszeres felkészültségét azért, hogy hatékony, és eredményes betegellátást valósítson meg - tájékoztatta portálunkat szerdán T. Bokros Mária, az intézmény sajtóreferense.

Mint közölte: ezúttal a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 296,80 millió forint támogatást, döntően orvosi és informatikai eszközök beszerzésére fordíthatja az intézmény, ezen kívül felújítják és akadálymentesítik a hotel diagnosztikai épület liftjeit, valamint az épület főbejáratát és a mentőportát is. Felújítanak az épületben egy teljes vizesblokkot is, az érintett szakellátások esetében az elhasználódott bútorzat cseréje is megtörténik.

A magasabb színvonalú járóbeteg szakellátás biztosítása érdekében több szakma kap új orvosi eszközöket. Prioritás élvez a gasztroenterológia, a vértranszfúziós szakrendelés, az urológia, fizikoterápia, kardiológia, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr gégészet, és a szemészet.

A két lift felújítása és akadálymentessé tétele a járóbetegek biztonságos és akadálymentes közlekedését szolgálja majd. Az informatikai eszközök beszerzése a korszerű adattárolás, és adatkezelés, továbbá a konzultatív betegellátás érdekében történik.

A projekt lehetőséget biztosít épület felújítási munkára is. Ennek keretében megújul egy komplett vizesblokk, ahol kialakításra kerül egy új akadálymentes wc és kézmosó. A Hotel-diagnosztika épület főbejárata és a mentőporta bejárata is akadálymentes kialakítást kap.

A beruházás kitűzött célja, hogy a szakrendelőkben minél több beteg esetén a kor színvonalának megfelelő, modern körülmények között megtörténhessen a tényleges, teljes körű betegellátás, így a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudják ellátni a betegeket, ezáltal is csökkentve a fekvőbeteg ellátó osztályok igénybevételét.

Jelen fejlesztés közvetlenül a járóbeteg-szakellátás szakmai színvonalának növelését célozza, amely pozitívan befolyásolja nemcsak a betegek, hanem a szakmában dolgozó orvosok és egészségügyi munkatársak elégedettségét is. A projekt várható befejezése 2023. április.