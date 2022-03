Elmondta, még életében utcát neveztek el róla, s már az író halálának napján összeült a város tanácsa, és eldöntötték, kiemelt figyelmet szentelnek neki.

Olyan programsorozatot alkottunk közösen a város intézményeivel és civil szervezeteivel, amely az egész éven átívelő - mondta Mirkóczki Ádám polgármester. Hozzátette, hogy azok a települések is bekapcsolódnak a rendezvénysorozatba, ahol kötődés van az íróhoz.

- A nyáron különböző rendezvények várhatóak a Gárdonyi Napokhoz kapcsolódva. Ilyen az Egri csillagok musical a várban, könnyű zenei koncertek és flashmobok. Október végétől, a halála évfordulójától pedig a Gárdonyi ünnepre térünk át. Nem teljesen biztos, de szeretnénk, ha egy olyan esemény is megvalósulna, amely kapcsolódik az emlékévhez, de sosem volt még Egerben. Megbeszéléseket folytattam Borsos Zsolt fényművésszel, aki már Párizs, New York vagy Dubai tereit is fényfestette - mondta.

Hozzátette, célkitűzés, hogy minden idők legerősebb turisztikai szezonját hozza idén a város. Kiemelte, a közös munka lehetővé tette, hogy egy színvonalas kulturális- művészeti programot hozzanak létre.

Törőcsik Gábor, az Egri Turisztikai Kft. vezetője elmondta, akkora esemény ez a város életében, hogy a turisztikai szereplők is bekapcsolódnak.

- Borászatok külön készülnek Egri csillag és Bikavér válogatással. Az éttermek gasztronómiai ínyencségekkel - például a Marján cukrászda Gárdonyi-tortájával- , de a szálláshelyek is bekapcsolódnak. Az egységes arculatot a résztvevők használhatják. Országosan is szeretnénk megszólítani az embereket. A fő kommunikációs csatornák a Visiteger, itt minden eseményt feltüntetünk - ismertette.