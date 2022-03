A faluban arra törekednek, hogy minél rendezettebbek legyenek. Az orvosi rendelőt kívülről már felújították, ezután az épület belső tatarozása, korszerűsítése következik. A Máltai Óvodában külső, belső rekonstrukció érdekében adtak be pályázatot, s az udvart is szeretnék a jövőben új játékokkal bővíteni. Az általános iskolában az osztálytermek padozatburkolása megtörtént, most a folyosó kövezetét szeretnék rendbe tenni. Folyamatosak az útfelújítások is, nemrég látták el a Kossuth teret és a Kossuth utcát új burkolattal.