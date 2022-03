–Az Agrárminisztérium az országfásítási pályázatot kibővítette a megyei jogú városokra is. A Városfa Program márciusban indult, Eger hatszáz fára pályázott és ezt meg is nyerte, ezt 2026-ig kapjuk meg folyamatosan, tavaszi-őszi turnusokban. Összesen tizenhét különböző fajtát. Tavaszi mintafásításként az első huszat ültettünk el most a Liliom utcában – közölte kedd reggel Minczér Gábor alpolgármester.

Elmondta, a programot a Mol Új Európa alapítvány koordinálja, az Országos Erdészeti egyesület segít a szakszerű ültetésben, s az utógondozásban, az önkormányzatnak ezt hét évig kell biztosítania.

Ősz Gusztáv, az Egererdő Erdészeti Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettese elmondta, az erdészeti egyesület nevében ők nyújtanak szakmai segítséget az önkormányzatnak.

– Nyírfák, amerikai hárs és pusztaszil kerül most a területre, ezek olyan fajták amelyek jobban bírják a légszennyezést, a szárazságot. Felügyeljük és segítjük a munkát, cél, a fák úgy kerüljenek be a talajba, hogy még évtizedekig a város részei legyenek, hozzájáruljanak az élhetőbb környezethez. Az első években nagy figyelmet kell fordítani az öntözésre, illetve a tősarjak eltávolítására – ismertette.