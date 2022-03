– A most elkészült összesítés alapján az összefogás ismét sikeres volt. A minden eddiginél több beérkező adat alapján tudjuk, hogy hazánk legalább 699 településén, 1104 helyszínen, 11 ezer 40 erdei fülesbagoly telelt, ami közel 33 százalékkal kevesebb a tavalyi számolás eredményénél – tudatta Orbán Zoltán, az MME szóvivője.

A jelentős csökkenés hátterében két ok együttes hatása állhat. Az egyik a mezeipocok-állomány tavalyi csúcsát követő természetes, erős visszaesése, amely alapvetően meghatározta, hogy ebben a téli szezonban mennyi bagoly lakhat jól idehaza. A másik körülmény az éppen a szinkron idejére betörő erős, sok helyen viharos erejű szél. Ennek köszönhetően olyan nappalozóhelyek maradtak üresen a felmérés napjaiban, ahol máskor több tucat vagy akár száznál is több erdei fülesbagoly szokott gyülekezni.

Érdekes példa erre a Tisza mellett fekvő Kőtelek, ahol a nappalozófák alján szőnyegként terült el a rengeteg friss bagolyköpet, ám a felmérés napján egyetlen erdei fülesbaglyot sem sikerült találni.

A felmérésben a lakosság mellett az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya, helyi csoportjai, munkatársai és önkéntesei, a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálata, más civil szervezet, két óvoda és hat iskola, összesen 406 felmérő vett részt. Ennek köszönhetően az összes megyéből és a fővárosból is érkeztek megfigyelési adatok. Az MME, a média és a lakosság együttműködésének sikerét az is jól mutatja, hogy 129 olyan településről kaptak információkat, ahonnan az előző évben nem, és ezek közül 69-ben találtak is baglyot. Ebből 27 település volt Heves megyei, szűkebb hazánkban 210 madarat számoltak meg.

– Külön öröm számunkra, ha olyan munkahelyről érkezik hozzánk megfigyelési adat, ahonnan maguk az ott dolgozók osztják meg velünk a nappalozó erdei fülesbaglyok adatait, így történt idén Hatvan esetében, ahonnan három önkormányzati alkalmazott számolt be a Kossuth téri polgármesteri hivatal területén telelő 23 erdei fülesbagolyról – tette hozzá Orbán Zoltán.

A megismételt számolásoknak köszönhetően évről évre bővülő adatsorokból sok következtetés vonható le. Az egyik legsokatmondóbb, a hazai agrárgazdaságot érintő egyik ilyen információcsoport a baglyok által elpusztított kisrágcsálók csillagászati száma lehet. Figyelembe véve egy-egy erdei fülesbagoly napi átlag 2,5 egér vagy mezei pocok méretű zsákmányállat-igényét, kicsivel több mint három téli hónap száznapos telelési időszakával számolva, a felmérés alapján biztosan Magyarországon tartózkodó 11 ezer 40 bagoly legalább 2 millió 760 ezer példány mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztít el a 2021/2022-es telelési időszakban. Hogy ez mekkora szám? Ennyi mezei pocok méretű zsákmányállat össztömege 69 tonna. A gazdálkodóknak ennyi mezőgazdasági kárt is okozó egér és pocok ellen nem kell drága és a környezetre is veszélyes irtószerekkel védekeznie, mert ezeket a baglyok teljesen ingyen, biológiai úton, plusz környezetterhelés nélkül távolítják el a földekről.

Folytatódott a madárvédelmi program - Az Egererdő Zrt. ­Mátrafüredi Erdészete tavaly ­elhatározta, hogy az odúlakó madarak életfeltételeinek javítása érdekében minden évben létrehoz egy új odútelepet olyan erdőkben, ahol a fészkelés lehetőségei korlátozottak. A napokban a Gyöngyössolymos külterületén található Szalajka-ház melletti erdőben helyeztek ki harminc odút. A hely kiválasztásánál szempont volt, hogy egyidejűleg fejlessze az erdészet a környezeti nevelési programjuk infrastruktúráját is. Költési időszakban alkalom nyílik a Mátra madárvilágát bemutató erdei iskolai foglalkozások terepi szemléltetésére. A siker garantált ökológiai és pedagógiai szemszögből is. A program jól ­mutatja, hogy az erdőgazdaság fontos tényezőként kezeli az ökológiai szempontokat és a madárvédelmet, mely többek között az erdő biológiai vitalitását is szolgálja. Az egri és mátrafüredi erdészet munkájával a tavaszi odútelepítési program nem áll meg, hamarosan egy Eger közeli erdőben helyeznek ki madárlakásokat.