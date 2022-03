Turizmus 1 órája

Heves megyében még nem érzékelnek jelentős változást az utazásszervezők

Az orosz–ukrán háború újratervezést igényel. Korábban népszerűek voltak az orosz úti célok is, Moszkvába és Szentpétervárra is sokan eljutottak, de a háborús helyzet miatt ez megváltozott. Az utazási irodák is a járvány lecsengésében és a béke eljövetelében bíznak.

Molnár Helga

Sokan vágynak kikapcsolódásra, kérdés, felülírja-e terveiket a háborús helyzet Forrás: Shutterstock

Az idén növekedni fog a belföldi úti célok, illetve a személyautóval megközelíthető külföldi szálláshelyek iránti igény – közölte Szigetvári József, a magyar központú Szállás Group vezérigazgatója a legfrissebb kutatási eredményeik alapján. Az előrejelzésük szerint a járvánnyal hosszú távon együtt kell élni, ennek hatására új utazási trendek formálódnak. Népszerű lett a belföld és a helyi kultúra felfedezése. Juhász Ottília, a gyöngyösi Staféta Tours Kft. irodavezetője elmondta, népszerűek voltak már tavaly is a belföldi utak, sokan keresték a wellnesst, a fürdőhelyeket. Felkapottá váltak a városlátogatások és a körutazások is. – Ezek minden bizonnyal idén is kelendőek lesznek, de a külföldi célpontokra induló utak is telnek. Egyre inkább élénkül az érdeklődés, megkezdődtek a foglalások. Sokan a görög szigeteket, Törökországot, Spanyolországot, Olaszországot, Ciprust választják – taglalta. A pihenni vágyók ha a szállásokat figyelik, leggyakrabban a félpanzió mellett döntenek. A tervezgetéskor azt veszik figyelembe, hol lehet ingyenesen lemondani az utat vagy a szállást, illetve kíváncsiak, vis maior helyzet esetén visszakapják-e pénzüket. – Itt a koronavírus-járvány okozta korlátozásokra és a most zajló ukrán–orosz háborúra gondolok. Mindenki abban reménykedik, hogy a korlátozások enyhülnek májusra, amire már van példa Európában – emelte ki. Csak néhányat említve, Portugáliában az oltottaknak már nem kell felmutatniuk negatív tesztet, míg az oltatlanokat továbbra is kötelezik erre. Görögország hasonló lazításokkal élt, azzal a különbséggel, hogy attól a külfölditől, aki 270 napnál régebben kapta meg a vakcina második adagját, elvárják, hogy a harmadik emlékeztető oltást is felvegye. Felmerült a kérdés, hogy az euró árfolyamának változása drágíthatja-e az utakat. Az irodavezető elmondta, felhívták az utazók figyelmét, hogy ha árfolyamgaranciát szeretnének, ajánlatos befizetni a teljes, azaz negyvenszázalékos előleget. – Egyelőre még nem tapasztaljuk, hogy drágábbak lennének az utak, ha viszont az árfolyam „eltorzul”, akkor valószínűleg kénytelenek leszünk különbözettel élni, így emelkedhetnek az árak. Reméljük, hogy erre nem kerül sor – emelte ki. Az Ukrajnában zajló háború hatása is érezhető. Juhász Ottília elmondta, korábban igen népszerű volt Szentpétervár s Moszkva, ám ez már nincs így, és nagyon magas lett a vízum ára is. – Kevesen indulnak arra, ők is utazásszervezővel. Csak bizakodni tudunk a mihamarabbi békében és a járvány lecsengésében is, mert akkor a forgalomban megközelíthetjük a 2019-es számokat – hangsúlyozta.

