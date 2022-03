Az utóbbi évek legnagyobb beruházásai a helység központjában voltak, amelyek a városiasabb településkép kialakítását is célozták, mondta el a Heolnak Hevér Lászlóné polgármester. A városvezető ezek közül kiemelte az önkormányzati épületek energetikai felújítását, a polgármesteri hivatal, továbbá a művelődési ház, az általános iskola, valamint a tornacsarnok és a tanuszoda rekonstrukcióját.

– A polgármesteri hivatal és a művelődési ház felújítása közös pályázat volt – részletezte Hevér Lászlóné –, csaknem kétszázmillió forintot nyertünk ennek a kivitelezésére. Az általános iskola és a tornacsarnok szintén egy projektben újult meg, ugyancsak 200 millió forintból. Itt a hatvani tankerület 50 milliós támogatásból belső felújítást végzett. Az energetikai hatékonyság érdekében új külső nyílászárókat és hőszigetelést kaptak az épületek, teljes belső épületgépészeti átalakítás történt, és minden egyes intézményünket napelemmel láttuk el. Mindez hosszú távon kedvezően befolyásolja a helyhatóságunk költségvetését. Még 2018-ban 45 millió forintból új bölcsődét alakítottunk ki, benne tizennégy kisgyermek ellátására alkalmas csoportszobával, mindemellett kiszolgáló helyiségekkel, eszközbeszerzéssel. Tavaly adtuk át a 39 millió forintból létesített idősek klubját, eszközök és autó beszerzésével – sorolta a polgármester.

Gyöngyöspatán is gond az utak állapota. Két esztendeje aszfaltoztak le három kilométer külterületi utat, tavaly százmilliós támogatásból nyolc rövidebb belterületi utca készült el, illetve két hosszabb utca egy-egy része. Hevér Lászlóné azzal folytatta, hogy a helyi pincék elhelyezkedését tekintve országosan is egyedülálló a hétszintes pincefalu.

Hevér Lászlóné szerint a városnak sok lehetősége van a turizmusban Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotó: Czímer Tamás

– A látogatottsága növelésére épül hamarosan egy többfunkciós fogadó, amely sokféle kulturális és turisztikai tevékenységre ad lehetőséget. Az épületben ötven ember befogadására alkalmas terem is lesz melegítőkonyhával, valamint büfével, mosdókkal – összegezte Hevér Lászlóné. Kiemelte, hogy a fejlesztésekre nagyon kedvező a helyzetük, mert a lakosságszám okán a Magyar Falu Programban is pályázhatnak.

– A program révén sikerült kifesteni a művelődési házat, orvosi eszközökre is szert tettünk, ezentúl egy fogászati kezelőegység beszerzéséhez is nyertünk hárommillió forintos támogatást. Az óvoda udvara körül ötmillió forintból egységes kerítés épült, most van folyamatban a közterületi karbantartó eszközök beszerzése, emellett sikerült megvásárolni közcélra egy elhagyott ingatlant, amelynek a helyén egy bentlakásos idős otthon kialakítása az álmunk – magyarázta a város életének irányítója.

A polgármester szerint a lakosságszám korábbi folyamatos csökkenésének elsődleges oka a fiatalok elvándorlása volt.

– Az utóbbi négy-öt évben már egyre több marad itthon közülük, és sokan költöznek be a városunkba. A közutak fejlesztésének köszönhetően egyre rövidebb ideig tart az út Gyöngyös, Jászárokszállás, Hatvan üzemeibe, ahol mindenki munkát találhat – foglalta össze Hevér Lászlóné.

A jövőben a helyi látványosságok és értékek összekapcsolását tervezik - Hevér Lászlóné arról is beszélt lapunknak, hogy az új európai uniós fejlesztési ciklusban az Élhető város elnevezésű pályázat lehetőségeit is ki szeretnék használni. A város főútjának egy szakaszán zárt vízelvezető-rendszer, továbbá parkolók kiépítését is tervezik. A történelmi templom látogatóinak jobb kiszolgálása szintén a célok között szerepel, egy önkormányzati tulajdonú épület helyén korszerű információs központot alakítanának ki. Ott helyi termékek boltja, kegytárgybolt, kávézó és egy, a jelenleg a polgármesteri hivatalban található trófeagyűjteményből összeállított állandó kiállítás várná az érkezőket. A templom mellett színpad emelését is tervezik. A pincesoron zajló felújításhoz kapcsolódva megvásárolt az önkormányzat egy ingatlant. A rajta álló ház elbontása után a templomtól gyalogosan is könnyen megközelíthető lesz a pincefalu a parkosított területen át. A tervek szerint a turisták tovább sétálva feljuthatnának az egykori vár helyére is. A csúcson egy kilátó, pazar panoráma várja majd őket, és megismerkedhetnek a hely történetével is.