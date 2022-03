"Az Ukrajna felől érkező menekültek eddig a határon várták a magyarországi rokonokat, hozzátartozókat és ismerősöket, hogy onnan folytathassák tovább útjukat. Magyarország Kormánya ugyanakkor az érintett önkormányzatok és karitatív szervezetek közreműködésével 5 segítségpontot jelölt ki, hogy a bajbajutottak szervezetten várhassák segítőiket, illetve, hogy a határhoz vezető útvonalakon a folyamatos és biztonságos közlekedés is fenntartható legyen. A segítségpontokon az ott tartózkodók megfelelő ellátást, ételt és italt is kapnak" - számolt be hivatalos Facebook-oldalán a Magyar Közút Zrt.

Közölték azt is, hogy a segítségpontokhoz vezető főbb utakra új, egyedi jelzésű táblákat terveztek és gyártattak, illetve új tartóoszlopokat is telepítettek.

"Az új és a mai naptól kikerülő táblákban a közös, hogy sárga alapon fekete színnel, magyar, angol és ukrán nyelven közölnek majd információkat, útirányokat, illetve egy híd piktogramot is elhelyezünk a programra utalva. Ezen kívül az M3-as autópálya érintett szakaszán az út felett található digitális kijelzőkön is megjelentetjük ezen információkat, a segítségpontoknál ugyanilyen arculattal nagyméretű táblákat is kihelyezünk, hogy a bajbajutottakhoz könnyen és gyorsan eljussanak rokonaik, ismerőseik" - írták.

A segítségpontok a következő helyszíneken találhatóak:

Záhony, Kárpát utca 4. – Szakközépiskola

Barabás, Árpád utca 28. – Művelődési Ház

Lónya, Árpád utca 113. – Művelődési Ház

Beregsurány, II. Rákóczi Ferenc utca 1. – Kastélypark

Tiszabecs, Rákóczi Ferenc utca 13. – Általános Iskola