Már csak március 22-ig lehet jelentkezni a Tündérszépek országos szépségversenyre, ahol mindenkire

profi fotók, ajándék portfólió, ha fotózást kér a jelentkező

a felfedezés lehetősége, dicsőség, élmények

címlapmegjelenések

várnak, míg azokra, akik bejutnak az országos döntőbe,

felkészítő tábor kapcsolatépítési lehetőségekkel

egzotikus, két személyre szóló nyaralás

országos ismertség

bepillantás a média és a szépségipar világába

no és három gyönyörű és profi mentor: lányok felkészülését háziasszony-mentorként a 2013-as Miss Universe Hungary, Kárpáti Rebeka szépségkirálynő segíti, két társa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter.

Az első fordulóban régiónk, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye versenyzői mutatkoznak be, ami egyben azt is jelenti, hogy a kiválasztottak, ha itt jól teljesítenek, automatikusan az országos döntőbe kerülnek, míg a közönségkedvenc egy újabb szavazási fordulóban szerezheti meg a helyét a fináléban. Megyénként egy-egy hölgy biztosan bekerül a döntőbe. Hogy az te leszel-e, csak rajtad áll! Addig is nézd meg eddigi versenyzőinket videónkban, és az összes versenyfotójukat IDE kattintva!

Ha valamikor, akkor most nem érdemes habozni, hiszen két nap maradt a nevezésre, és már javában készülünk a következő fotózásra. Aki most lemarad, az biztos kimarad a Tündérszépekből, ami több is, min szépségverseny: élmény, kaland, lehetőség, ahol a versenyzők a legfontosabbak!

Nagyon fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült nívós képsorozata, az azzal is nevezhet. De természetesen kérhető ingyenes portfóliófotózás is.